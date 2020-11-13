 СБУ оприлюднила секретні документи щодо аварії на ЧАЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.04.2021

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СБУ оприлюднила секретні документи щодо аварії на ЧАЕС

В оприлюднених документах є свідчення того, що аварії на ЧАЕС ставалися і до 26 квітня 1986 року. Серед матеріалів - найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС і переговори операторів станції.

Зруйнований вибухом 4-й енергоблок ЧАЕС

Зруйнований вибухом 4-й енергоблок ЧАЕС

Служба безпеки України (СБУ) в понеділок, 26 квітня, з нагоди 35-ї річниці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС), оприлюднила частину секретних документів зі своїх архівів. Серед цих матеріалів - найперша доповідь про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова і переговори операторів станції в момент аварії.

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Крім того, як повідомляє пресслужба СБУ, в документах є свідчення того, що аварії на ЧАЕС ставалися і до 26 квітня 1986 року. "У 1982 році на 1-му енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "вжито заходів для недопущення панічних і провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3-му та 4-му енергоблоках", - йдеться в повідомленні.

Одна з найнебезпечніших атомних станцій

Відзначається, що в 1983 році керівництво СРСР отримало інформацію, що ЧАЕС "є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність заходів безпеки". "У випадку аварії радіоактивність оцінювалася в 60 разів вище, ніж при вибухах атомних бомб в Хіросімі і Нагасакі", - інформують в спецслужбі.

В СБУ нагадують, що 8 липня 1986 року з'явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря під час вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність тощо.

"Більше фактів про аварію можна дізнатися в двох збірниках "Чорнобильське досьє КДБ", підготовлених архівом СБУ і Українським інститутом національної пам'яті", - інформує СБУ.

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