Дефіцит газу в Європі: коли німці почнуть мерзнути і скільки переплачуватимуть?

Чи будуть європейці мерзнути цієї зими? І як багато їм доведеться платити за тепло й світло? У Росії, на батьківщині "Газпрому", ЗМІ вже не перший день широко висвітлюють дефіцит природного газу, який виник у Європі, а в російськомовних сегментах соцмереж вельми популярним є образ "Німеччини, яка замерзає".

Тепер і в німецьких ЗМІ, які довго не помічали проблему рекордного стрибка цін на блакитне паливо і надзвичайно низького рівня заповнення підземних сховищ газу (ПСГ), стрімко наростає кількість повідомлень і статей на цю тему. При цьому публікується дедалі більше цифр і фактів, що дозволяють судити про реальні масштаби браку палива і можливі наслідки. Що ж насправді загрожує - або не загрожує - під час майбутньої зими домашнім господарствам у країнах Євросоюзу і, зокрема, в Німеччині?

ПСГ в Європі: наскільки порожні газосховища напередодні зими?

Почнемо з ПСГ: з якими запасами Євросоюз підходить до опалювального сезону 2021/2022? Газосховища ЄС заповнені приблизно на 71 відсоток, повідомило 20 вересня французьке інформаційне агентство AFP з посиланням на асоціацію європейських операторів газової інфраструктури Gas Infrastructure Europe (GIE) в Брюсселі. Це - істотно менше, ніж у минулі роки, коли рівень заповнення зазвичай досягав або перевищував 90 відсотків, але показує, що публіцистичні формулювання в деяких ЗМІ про "напівпорожні" і тим більше "порожні газосховища" загалом є досить далекими від дійсності.

У Німеччині, яка споживає, імпортує і зберігає найбільші обсяги природного газу в ЄС, ПСГ заповнені в середньому на 64 відсотки (при сумарній потужності у 24 мільярди кубометрів). При цьому у компанії Uniper цей показник становить 88 відсотків, повідомило 21 вересня німецьке інформаційне агентство dpa.

Найбільше в ЄС газосховище Rheden на північному заході ФРН з 2014 року належить "Газпрому"

А от у найбільшому в ФРН і в усьому ЄС газосховищі Rehden залишилося менше 5 відсотків, розповів того ж дня телерадіокомпанії NDR Себастьян Блешке (Sebastian Bleschke), виконавчий директор німецької асоціації операторів ПСГ Initiative Erdgasspeicher (INES). Рівно рік тому, зазначив він, це сховище було заповнене на 87 відсотків.

Газосховище Rehden належить "Газпрому" і з'єднане з приймальним терміналом першого "Північного потоку" в німецькому Любміні газопроводом NEL, теж підконтрольним російській компанії. Тому це ПСГ практично безпосередньо забезпечується газом з Росії. Проте до початку опалювального сезону воно виявилося по суті порожнім. А швидкість його наповнення, за даними AFP, складає зараз лише 0,06 відсотка на добу.

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Усе це підсилює підозру, що "Газпром" для виконання договірних зобов'язань перед європейськими клієнтами впродовж усього літа цілеспрямовано розпродавав свої запаси в ЄС, щоб до осені створити штучний дефіцит палива, спровокувати зростання цін і в такій обстановці мати можливість чинити тиск на Берлін і Брюссель з метою отримати якнайшвидше беззастережний дозвіл почати експлуатацію одразу двох ниток "Північного потоку-2" всупереч вимогам Третього енергопакету ЄС.

Німеччина може відчути брак газу в січні-лютому 2022 року

Для європейських домогосподарств найгіршим наслідком стала б відчутна нестача газу для опалення житла. Глава галузевого об'єднання INES Себастьян Блешке впевнений, що в першій половині зими енергетична безпека Німеччини забезпечена, але не виключає, що в другій половині "можуть виникнути проблеми" в моменти пікових навантажень. Таким чином, якщо німці й "почнуть мерзнути", як пророкують - або смакують - в російських ЗМІ і соцмережах, то в січні-лютому 2022 року.

Але теоретично запасів в європейських ПСГ на рівні 70 відсотків може вистачити до кінця зими, якщо морози виявляться не дуже сильними й тривалими.

Адже "Газпром", навіть якщо і надалі не бронюватиме додаткові транзитні потужності через Українуі Польщу, продовжить хоча б на мінімальному рівні виконувати свої договірні зобов'язання. Норвегія після тривалої профілактики й ремонту своєї трубопровідної системи може наростити поставки. Задоволенню попиту в Італії, Греції та Болгарії сприятиме трубопровід TAP з азербайджанським газом. Алжир продовжить постачати трубопровідним газом Італію та Іспанію.

До того ж, можуть значно зрости поставки скрапленого природного газу (СПГ) з США, Катару і низки африканських країн, які влітку йшли переважно в Азію, але при нинішніх дуже високих цінах в Європі можуть бути перенаправлені в ЄС. Пропозиція СПГ зросте також завдяки російській компанії "Новатек", якій через замерзання Північного морського шляху доведеться направляти свої танкери з Ямальського півострова переважно в Європу, а не в Азію.

У другій половині зими може також завершитися розрахована на кілька місяців сертифікація "Північного потоку-2", після чого "Газпром", імовірно, отримає дозвіл почати експлуатацію однієї з його ниток. Якщо, звичайно, Євросоюз і новий уряд Німеччини під враженням від нинішньої газової кризи не зроблять жорсткішим своє ставлення до цього проєкту, визнавши, що Росія зловжила високою залежністю ЄС від російського газу.

Наскільки вже виросли роздрібні ціни на газ у ФРН?

Якщо перспектива "замерзання" європейців поки що залишається гіпотетичною, то інший прямий наслідок безпрецедентного подорожчання блакитного палива - зростання тарифів на газ і електрику для домашніх господарств - уже стало реальністю. Однак про які, власне, суми йдеться конкретно в Німеччині?

За підрахунками сайту порівняння цін Check24, 50 регіональних і місцевих компаній (загалом їх у ФРН близько 900), що постачають газ кінцевим споживачам за середньостроковими контрактами (рік, два і більше), вже підняли ціни або оголосили про їхнє майбутнє підвищення. Підвищення становить у середньому 11,5 відсотка, тому для середньостатистичного домогосподарства з річним споживанням в 20 000 кіловат-годин, котре поки що платить 1516 євро на рік, це означає додаткове фінансове навантаження в 172 євро на рік.

Дещо інші, але схожі цифри, надає сайт порівняння цін Verivox. Він нарахував 38 енергетичних компаній, що анонсували на вересень, жовтень і листопад підвищення цін на газ в середньому на 13 відсотків. Для все того ж середньостатистичного домогосподарства це означає збільшення витрат на 191 євро щороку. Або на 16 євро на місяць. Таким чином, йдеться про чутливе, але все ж не кардинальне подорожчання опалення. Тим більше, що багато німців готові заради захисту клімату взимку економно витрачати паливо.

Уряд ФРН може знизити податки на електроенергію

Правда, на подорожчання газу може накластися ще й зростання й без того високих цін на електрику, хоча частка природного газу в німецькій електроенергетиці є порівняно невеликою (зараз - приблизно 15 відсотків). Однак слідом за газом неминуче підуть вгору (і вже пішли) ціни на інші енергоносії - вугілля і нафтопродукти.

За даними Verivox на початок вересня, електроенергія подорожчала в Німеччині за останні 12 місяців в середньому на 5,7 відсотка, тому витрати домашнього господарства з річним споживанням 4 000 кіловат-годин виросли з 1150 євро до 1216 євро.

Слід, однак, враховувати, що в Німеччині домашні господарства можуть вільно змінювати свого постачальника електроенергії і газу, тому гостра конкуренція між компаніями стримуватиме надмірний ріст цін у цій сфері.

До того ж, у Німеччині роздрібна ціна електроенергії для домашніх господарств більш ніж на 50 відсотків складається з різноманітних податків і відрахувань. Тому в екстреній ситуації уряд ФРН завжди зможе оперативно різко здешевити електрику, відмовившись, нехай навіть тимчасово, від тих чи інших податків, як це вже зробив, наприклад, уряд Іспанії. Під час пандемії коронавірусу Берлін вдавався до такого антикризового заходу, знизивши на пів року ПДВ на всі товари й послуги.