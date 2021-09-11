Меркель: Важливо, щоб Україна була транзитером газу після 2024 року

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вкотре наголосила, що Україна має й надалі залишатися транзитною країною для російського газу й після 2024 року, коли закінчиться термін дії угоди між двома країнами про транзит. Відповідну заяву Меркель зробила в суботу, 11 вересня, за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, де обговорювалося й питання газопроводу "Північний потік-2".

"Я чітко дала зрозуміти, що нам важливо, щоб Україна залишалася транзитною країною для російського газу", - сказала Меркель на спільній пресконференції з польським прем'єром, яку цитує інформагенція Reuters.

Спосіб уникнення шантажу з боку Росії

Водночас Матеуш Моравецький наголосив, своєю чергою, що збереження за Україною та Польщею статусу країн-транзитерів російського газу до ЄС, попри введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", знизить ймовірність шантажу з боку Росії.

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"Гарантії транзиту газу через територію України, Польщі в Західну Європу ... є тим елементом, що зменшує можливість шантажу з боку Росії, шантажу цінами, але, що значно важливіше, політичного шантажу", - сказав Матеуш Моравецький.

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Нагадаємо, напередодні російська енергетична компанія "Газпром" оголосила про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Перед цим повідомлялося про плани російського газового монополіста розпочати перші поставки газу цим газогоном уже в жовтні поточного року.

Раніше, в липні цього року, Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошували, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Натомість Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, що становить економічну й політичну загрозу.

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