 Газопровід ″Північний потік-2″ запустять 1 жовтня - Bloomberg | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2021

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Газопровід "Північний потік-2" запустять 1 жовтня - Bloomberg

Плани "Газпрому" передбачають початок поставок газу магістраллю "Північного потоку-2" вже з 1 жовтня, повідомило ділове агентство Bloomberg.

Газопровід Північний потік-2

Газопровід "Північний потік-2" фактично добудовано

Перший газ із Росії до Німеччини трубопроводом "Північний потік-2" може піти уже в жовтні поточного року. Про це в середу, 8 вересня, повідомило ділове агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами "Газпрому". За даними Bloomberg, план "Газпрому" передбачає початок поставок газу магістраллю цього газопроводу вже з 1 жовтня. Через два місяці можуть запрацювати обидві нитки магістралі.

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Минулого тижня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив про готовність його компанії розпочати поставки газу цим газопроводом ще цього року. "З російського боку створені всі необхідні потужності: видобувні потужності на Ямалі й газотранспортні потужності в північному газотранспортному коридорі", - сказав тоді Міллер, якого цитує "Інтерфакс".

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Напередодні компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Нагадаємо, в липні цього року  Берлін і Вашингтон досягли згоди щодо завершення спорудження газопроводу "Північний потік-2". Водночас у Берліні постійно наголошують, що виступають за збереження за Україною статусу транзитера російського газу до Європи й не дозволять Росії використовувати газ як зброю.

Натомість Київ і низка східноєвропейських держав розглядають "Північний потік-2" як геополітичний проєкт Кремля, що становить економічну й політичну загрозу.

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