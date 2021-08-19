Суд у ФРН відхилив позов оператора "Північного потоку-2" щодо газової директиви ЄС

Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив у середу, 25 серпня, позов оператора "Північного потоку-2", який є дочірньою компанією "Газпрому", щодо рішення німецького Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, пише агентство "Інтерфакс" з посиланням на Bloomberg.

Йдеться про норму газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється відповідним національним законом. Скаргу було подано стосовно параграфа 28б закону про енергетичну економіку ФРН. Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачена законодавством ФРН, але поширюється лише на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року. Оператор "Північного потоку-2" може оскаржити рішення суду.

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Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50 відсотків його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але лише зі схвалення Єврокомісії.

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