 Суд у ФРН відхилив позов оператора ″Північного потоку-2″ щодо газової директиви ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд у ФРН відхилив позов оператора "Північного потоку-2" щодо газової директиви ЄС

Німецький суд відмовився звільнити газопровід "Північний потік-2" від норм газової директиви ЄС, як того вимагав оператор цього газопроводу.

Труби для газопроводу Північний потік-2

Суд відхилив позов оператора "Північного потоку-2" (на фото - труби для газопроводу) щодо норм газової директиви ЄС

Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив у середу, 25 серпня, позов оператора "Північного потоку-2", який є дочірньою компанією "Газпрому", щодо рішення німецького Федерального мережевого агентства не звільняти газопровід від норм газової директиви ЄС, пише агентство "Інтерфакс" з посиланням на Bloomberg.

Йдеться про норму газової директиви ЄС, яка в Німеччині регулюється відповідним національним законом. Скаргу було подано стосовно параграфа 28б закону про енергетичну економіку ФРН. Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачена законодавством ФРН, але поширюється лише на газопроводи, які були добудовані до 23 травня 2019 року. Оператор "Північного потоку-2" може оскаржити рішення суду.

Читайте також: Подробиці угоди між Німеччиною та США щодо "Північного потоку-2"

Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ, і компаній, які його транспортують. Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" має бути незалежною від "Газпрому", а 50 відсотків його пропускної потужності мають резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але лише зі схвалення Єврокомісії.

Читайте також: В Україні переконані, що "Північний потік-2" не запрацює

Дивитись відео 02:54

Усі три кандидати у канцлери ФРН не виключають зупинки "Північного потоку-2" (28.06.2021)

Також за темою

Eugal Pipeline, Copyright: Gascade, Quelle: https://www.eugal.de/mediathek/bildergalerie Stichworte Eugal, Nord Stream 2, Gas, Russland.

"Газпром" обіцяє постачати газ "Північним потоком-2" ще цього року 19.08.2021

За даними "Газпрому", з початку цього року газопроводом "Північний потік" поставлено до Європи 33,7 мільярда кубометрів газу. "Газпром" стверджує, що другий газогін ще цього року поставить 5,6 мільярда кубометрів.

Eugal Pipeline, Copyright: Gascade, Quelle: https://www.eugal.de/mediathek/bildergalerie Stichworte Eugal, Nord Stream 2, Gas, Russland.

"Північний потік-2": чи можна вірити обіцянкам санкцій (відео) 23.07.2021

США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Трубу таки добудують. Нових санкцій проти Росії поки не буде. Україна ж має отримати компенсації. Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?

"Північний потік-2": газопровід таки добудують, чим ризикує Україна? (22.07.2021) 22.07.2021

США і Німеччина домовилися про "Північний потік-2". Трубу таки добудують. Нових санкцій проти Росії поки не буде. Україна ж має отримати компенсації. Що обіцяють Києву і чи можна вірити цим запевненням?

Реклама

Докладно

Анґела Меркель під час своєї останньої пресконференції на посаді канцлерки Німеччини

Що Анґела Меркель робитиме після виборів у Бундестаг

26 вересня відбудуться чергові вибори в Бундестаг. Анґела Меркель вже не претендує на посаду канцлерки Німеччини.  

логотип МВФ

МВФ виділив світу $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів.  