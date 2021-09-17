 Євродепутати підозрюють ″Газпром″ у маніпуляціях на ринку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2021

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Євродепутати підозрюють "Газпром" у маніпуляціях на ринку

Рекордне зростання цін на газ в Європі може бути викликане маніпулюванням ринком - таке припущення зробили євродепутати з огляду на відмову "Газпрому" постачати газ по вже наявних трубопроводах та обмеження видобутку.

Євродепутати підозрюють Газпром у маніпулюванні ринком

Євродепутати підозрюють "Газпром" у маніпулюванні ринком

На тлі різкого зростання цін на енергоносії кілька десятків депутатів Європарламенту запідозрили російського газового монополіста "Газпром" у маніпуляціях ринком. Як вказується в підписаному кількома десятками депутатів спільному листі, на який посилається інформагенція dpa у п'ятницю, 17 вересня, відмова "Газпрому" постачати сировину по наявних трубопроводах, а також обмеження видобутку дозволяють припустити, що рекордне зростання цін на природний газ у Європі в останні кілька тижнів може бути прямим результатом умисного маніпулювання ринком. Лист датовано 16 вересня.

Депутати Європарламенту відзначають зв'язок зростання цін із завершенням робіт з будівництва суперечливого газопроводу "Північний потік-2", яким російський газ повинен піти до Європи через Німеччину. Дозвіл на експлуатацію газопроводу поки не отримано.

У Брюсселі 17 вересня підтвердили отримання листа, автори якого закликали Єврокомісію почати розслідування. Речниця Єврокомісії заявила, що ситуація на ринку енергоносіїв уважно відстежується та що "Північний потік-2" повинен експлуатуватися прозоро і без дискримінації.

Кремль заперечує причетність Росії до зростання цін на газ у Європі

"Газпром" закиди на свою адресу спростовує. ЄС отримає все, що було узгоджено в контрактах, також здійснюються спроби задовольнити додатковий попит, заявили в компанії агентству "Інтерфакс".

Цього ж дня голова правління "Газпрому" Олексій Міллер зазначив, що зростання цін на газ в Європі пов'язане з сильним відставанням у закачуванні палива в підземні сховища газу (ПСГ) і попитом, який зростає. За словами Міллера, країни ЄС минулої зими відібрали рекордний обсяг газу (66 мільярдів кубометрів) через холодну зиму та весну, а період закачування в ПСГ цього року почався на три тижні пізніше звичайних термінів.

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Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "якнайшвидше введення "Північного потоку-2" суттєво збалансує цінові параметри на природний газ у Європі".

Нагадаємо, ціна на газ у Європі за підсумками торгів 17 вересня закріпилася на рівні трохи вище 800 доларів за тисячу кубометрів, про що свідчать дані біржі ICE.

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