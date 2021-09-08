Росія намагається впливати на Європу через газопровід - Курт Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер переконаний, що Вашингтон і Берлін мають розглядати газопровід "Північний потік-2" з точки зору безпеки України та Європи. Виступаючи в неділю, 12 вересня, на форумі YES Brainstorming в Києві, він висловив переконання, що якщо Росія використовуватиме газ як зброю, це викличе серйозні кроки з боку США і Німеччини.

На його думку, розглядати "Північний потік-2" варто "з точки зору безпеки, оскільки Росія намагається впливати на Європу, і це загрожує Україні", цитує американського дипломата видання "Главред".

Будівництво газопроводу "Північний потік - 2" було завершено 10 вересня. Оператор газопроводу компанія Nord Stream 2 AG розраховує ввести газопровід в експлуатацію до кінця року.

В кінці липня Вашингтон і Берлін досягли домовленості, згідно з якою Німеччина зобов'язується вжити заходів у відповідь на можливу агресію РФ проти України. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) не раз заявляла, що обидві сторони домовилися якнайшвидше домогтися від Росії зобов'язання продовжити поставки газу через Україну після 2024 року. На її думку, це зобов'язання необхідно для того, щоб енергоносії не можна було використовувати як зброю для "гібридної війни".

Передбачається, що обсяг поставок новим газопроводом з Росії до Німеччини має становити 55 мільярдів кубометрів газу в рік. Будівництво "Північного потоку-2" фінансували російський "Газпром" і п'ять європейських компаній: OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper і Shell.

Нагадаємо, в Києві газопровід "Північний потік-2" називають загрозою для національної безпеки. Напередодні голова Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на необхідності отримання Києвом письмових гарантій безпеки з огляду на майбутній пуск цього газогону.