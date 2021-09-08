 Київ вимагає письмових гарантій Заходу через ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2021

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Київ вимагає письмових гарантій Заходу через "Північний потік-2"

Україна наполягає на розгляді питання про "Північний потік-2" в "нормандському форматі", повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Українська ГТС зазнає втрат через запуск Північного потоку-2

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Україна наполягає на закріпленні в письмовій формі міжнародних гарантій, які б убезпечили позицію Києва в разі зловживання з боку Росії поставками газопроводом "Північний потік-2". Про це в суботу, 11 вересня, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на форумі Ялтинської європейської стратегії YES Brainstorming у Києві.

"І під час зустрічі з федеральною канцлеркою (Німеччини Анґелою - Ред.) Меркель, і під час візиту президента Зеленського в Вашингтон ми справді почули, особливо з американського боку, про конкретні кроки, які будуть зроблені в разі, якщо настане "час Ч", - заявив Єрмак. "Але ми все ж очікуємо, що це ляже на папір", - цитує його агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Єрмак: Питання про "Північний потік-2" потрібно винести на розгляд "нормандського формату"

Андрій Єрмак також упевнений, що проблему експлуатації "Північного потоку-2" і транзиту російського газу через територію України потрібно винести на розгляд "нормандського формату" (РФ, Франція, Німеччина та Україна), оскільки це стосується сфери української безпеки. "Ми вважаємо абсолютно логічним додати до важливих питань припинення вогню, загального врегулювання конфлікту, до "нормандського формату" розгляд і цих питань", - підкреслив Єрмак.

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Крім того, глава ОП висловив думку, що продовження транзиту газу через Україну є "дуже серйозним запобіжником" для "масштабної агресії Російської Федерації" щодо Києва.

Будівництво "Північного потоку-2" завершено

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" було завершено 10 вересня. Раніше, 6 вересня, оператор будівництва газопроводу компанія Nord Stream 2 AG поінформувала про зварювання останньої труби в Балтійському морі. Компанія розраховує ввести газопровід в експлуатацію до кінця року.

Зеленський побоюється повномасштабної війни з РФ

Президент України Володимир Зеленський 10 вересня не виключив можливість повномасштабної війни з РФ. Він відповів на запитання модератора форуму Ялтинської європейської стратегії YES Brainstorming в Києві. "Це буде найбільшою помилкою Росії", - заявив Зеленський, додавши, що після цього кроку ніколи не буде існувати "сусідство Росії, України, Білорусі".

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У відповідь на це речниця МЗС РФ Марія Захарова написала в Telegram, що "заяви Зеленського стають дедалі більш відірваними від реальності".

Німеччина наполягає на збереженні за Україною статусу транзитоної держави

Раніше в суботу канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вкотре наголосила, що Україна має й надалі залишатися транзитною країною для російського газу й після 2024 року, коли закінчиться термін дії угоди між двома країнами.

Так само на зустрічі з Зеленським у Києві Меркель запевняла, що Берлін не дозволить використовувати Москві газ як зброю проти України.

Дивитись відео 28:03

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