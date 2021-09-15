Глава "Газпрому" спростував, що "Північний потік-2" запрацює з 1 жовтня

Поставки газу газопроводом "Північний потік-2" не розпочнуться з 1 жовтня, про що раніше повідомляла агенція Bloomberg. Про це в середу, 15 вересня, заявив голова правління російського газового монополіста "Газпром" Олексій Міллер.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності інформація про наміри розпочати поставки газу "Північним потоком-2" вже з 1 жовтня, Міллер зазначив: "Ні. 1 жовтня поставки ще не розпочнуться", цитує інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, минулого тижня "Газпром" оголосив про заверешення будівництва "Північного потоку-2".

Оператор газопроводу має пройти сертифікацію

Раніше в "Газпромі" заявляли про намір розпочати поставки газу новим газогоном ще в 2021 році. 8 вересня агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами "Газпрому", повідомило, що перший газ із Росії до Німеччини трубопроводом "Північний потік-2" може піти вже з 1 жовтня. А через два місяці нібито можуть запрацювати обидві нитки магістралі.

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Тиждень тому Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur) Німеччини отримало усі необхідні документи для початку сертифікації газопроводу "Північний потік-2". Агентство зокрема має переконатися, що газопровід не порушує Газову директиву ЄС. Після завершення сертифікації газопроводу агентство спрямує проєкт рішення щодо сертифікації до Європейської Комісії (ЄК), яка, своєю чергою, має надати вердикт щодо введення в експлуатацію "Північного потоку-2" протягом двох місяців після отримання документів. За деяких умов період розгляду в ЄК може бути продовжено ще на два додаткових місяці. Після цього Bundesnetzagentur повинна буде врахувати позицію ЄК щодо газогону.

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль 14 вересня повідомила, що держсекретар міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт (Andreas Feicht) під час візиту до Києва запевнив, що газопровід "Північний потік-2" не буде запущений у комерційну експлуатацію до завершення сертифікації.