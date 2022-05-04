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Bloomberg

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Bloomberg".

Медійна компанія Bloomberg L.P. була заснована 1981 року Майклом Блумбергом. Bloomberg спеціалізується на наданні передусім фінансової інформації. Штаб-квартира підприємства розташована в Нью-Йорку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія змогла уникнути дефолту за євробондами

Росія змогла уникнути дефолту за євробондами 04.05.2022

Незадовго до терміну погашення євробондів Росія здійснила виплати за ними. Таким чином, Москві вдалося уникнути дефолту за зовнішнім боргом.
У ЄС пропонують запровадити санкції до двох дочок Путіна - ЗМІ

У ЄС пропонують запровадити санкції до двох дочок Путіна - ЗМІ 06.04.2022

За даними Bloomberg і The Wall Street Journal, двом донькам Володимира Путіна загрожують західні санкції через повномасштабну війну Росії проти України.

В офісах Газпрому в Німеччині провели обшуки - ЗМІ

В офісах "Газпрому" в Німеччині провели обшуки - ЗМІ 31.03.2022

За даними Bloomberg та Reuters, антимонопольні органи ЄС провели обшуки у німецьких підрозділах "Газпрому". Росіян перевіряють на причетність до стрибка цін на газ у Європі.
CNN, BBC, CBS, ABC та Bloomberg припиняють працювати в Росії

CNN, BBC, CBS, ABC та Bloomberg припиняють працювати в Росії 05.03.2022

Внаслідок ухвалення закону про кримінальну відповідальність за поширення "неправдивої інформації про збройні сили РФ", Bloomberg і BBC призупиняють роботу журналістів у Росії. CNN зовсім припиняє мовлення у цій країні.
Через вторгнення в Україну російські мільярдери втратили за день 39 мільярдів доларів

Через вторгнення в Україну російські мільярдери втратили за день 39 мільярдів доларів 25.02.2022

За підрахунками Bloomberg, статки російських мільярдерів скоротилися після вторгнення в Україну майже на 40 мільярдів доларів. Найбільше у відсотковому відношенні втратили Алекперов та Тимченко - близько 40 відсотків.
Bloomberg повідомив про мільярдні втрати російських олігархів

Bloomberg повідомив про мільярдні втрати російських олігархів 23.02.2022

Статки друга Путіна Геннадія Тимченка скоротились майже на третину з початку року, пише Bloomberg. Загалом 23 найбагатших росіян за цей час втратили 32 мільярди доларів.
Агентство Bloomberg помилково повідомило про російське вторгнення в Україну

Агентство Bloomberg помилково повідомило про російське вторгнення в Україну 05.02.2022

Заголовок про напад Росії на Україну з'явився на сайті Bloomberg. Агентство вибачилось за помилку.

США вимагатимуть зупинити Північний потік-2 у разі нападу РФ на Україну - ЗМІ

США вимагатимуть зупинити "Північний потік-2" у разі нападу РФ на Україну - ЗМІ 07.12.2021

У разі вторгнення Росії в Україну Вашингтон домагатиметься зупинення "Північного потоку-2", пише Bloomberg. Також повідомляється, що США вивчають варіанти евакуації своїх громадян з України за таких обставин.

Анкара продасть Києву ще щонайменше 20 дронів Bayraktar - Bloomberg

Анкара продасть Києву ще щонайменше 20 дронів Bayraktar - Bloomberg 04.12.2021

За даними агентства Bloomberg, Туреччина планує поставити Україні щонайменше 20 безпілотників Bayrаktar. Наразі "замовлення перебуває на стадії розробки".
Зеленський хоче зменшити загрози від Північного потоку-2

Зеленський хоче зменшити загрози від "Північного потоку-2" 17.09.2021

Український президент утворив робочу групу для розробки пропозицій з мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України. Між тим "Північний потік-2" уже збудований і, за даними Bloomberg, запрацює з 1 жовтня.
Глава Газпрому спростував, що Північний потік-2 запрацює з 1 жовтня

Глава "Газпрому" спростував, що "Північний потік-2" запрацює з 1 жовтня 15.09.2021

Очільник "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що поставки газу "Північним потоком-2" не розпочнуться з 1 жовтня, про що раніше повідомляла агенція Bloomberg.
Газопровід Північний потік-2 запустять 1 жовтня - Bloomberg

Газопровід "Північний потік-2" запустять 1 жовтня - Bloomberg 08.09.2021

Плани "Газпрому" передбачають початок поставок газу магістраллю "Північного потоку-2" вже з 1 жовтня, повідомило ділове агентство Bloomberg.
Північний потік-2: Німеччина і США обговорюють компенсації Україні

"Північний потік-2": Німеччина і США обговорюють компенсації Україні 26.06.2021

За даними агентства Bloomberg, представники урядів двох країн ведуть переговори щодо різних заходів, які мають на меті послабити геополітичні вигоди Росії після запуску "Північного потоку-2".
Bloomberg: ЄС вважає, що Росія хоче інтегрувати території на Донбасі

Bloomberg: ЄС вважає, що Росія хоче інтегрувати території на Донбасі 13.05.2021

Організовуючи нелегітимні вибори та роздаючи свої паспорти, Росія намагається де-факто інтегрувати до свого складу непідконтрольні Києву території на Донбасі, вважають у ЄС, як повідомляє Bloomberg.
Bloomberg: Деякі чиновники ЄС кажуть про потребу пом'якшити підхід до Москви

Bloomberg: Деякі чиновники ЄС кажуть про потребу пом'якшити підхід до Москви 13.03.2021

Окремі високопоставлені європейські чиновники наполягають на відмові від "войовничої" стратегії щодо Москви. Водночас представники кількох країн навпаки вимагають жорсткішої позиції Брюсселя.
З проєкту Північний потік-2 вийшов страховик Zurich Insurance - ЗМІ

З проєкту "Північний потік-2" вийшов страховик Zurich Insurance - ЗМІ 16.01.2021

Швейцарський страховик Zurich Insurance вийшов з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій з боку США, повідомило агентство Bloomberg. Нові санкції містить оборонний бюджет США.
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