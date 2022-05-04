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Медійна компанія Bloomberg L.P. була заснована 1981 року Майклом Блумбергом. Bloomberg спеціалізується на наданні передусім фінансової інформації. Штаб-квартира підприємства розташована в Нью-Йорку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.