Бої на Курщині не спинили транзит газу з РФ до ЄС - ЗМІ

Бої в районі Суджі, через яку газ іде в Європу, не вплинули на наміри Росії та України щодо транзиту, пише Bloomberg. Однак пошкодження інфраструктури на газовимірювальній станції в місті може його перервати.

Попри бої у Курській області Росії, Київ і Москва наразі не мають наміру перешкоджати постачанню газу в Європу, що проходить через місто Суджа, яке знаходиться в районі бойових дій. Про це 12 серпня повідомила агенція Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

У Суджі знаходиться газовимірювальна станція (ГВС), яка наразі є єдиною точкою, через яку природний газ із РФ надходить до газотранспортної системи України і далі - в Європу. За даними ЗМІ, зараз цю станцію контролюють Збройні сили України (ЗСУ).

Водночас Bloomberg зауважує, що будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на цій ГВС може призвести до призупинення постачання. Напередодні російська служба "Радіо свобода" оприлюднила супутникові знімки, які свідчать, що на території цієї станції вже є руйнування, але наскільки вони суттєві та чи можуть вплинути на її роботу - невідомо.

"Нафтогаз": продовжимо надавати послуги з транспортування газу

Ані російський "Газпром", ані українське міністерство енергетики не прокоментували Bloomberg ситуацію довкола Суджі.

Втім український "Нафтогаз" зауважив, що надалі виконуватиме транзитну угоду, яка закінчується в грудні цього року. "Ми маємо намір продовжувати надавати послуги з транспортування газу в рамках угоди", - йдеться в заяві компанії.

Хоча "Газпром" і не коментує ситуацію, він продовжує стабільно постачати газ до Суджі в обсягах 37-42 мільйонів кубометрів на добу. У перші кілька днів після початку операції ЗСУ спостерігалося невелике падіння щоденних потоків, втім, за даними Bloomberg , воно було пов'язане зі зниженням попиту на європейських ринках.

Ціна на газ в Європі знижується після стрибку минулого тижня

Так само в перші дні після початку боїв на Курщині зростали ціни на газ на європейських ринках. Так, 7 серпня ціни ф'ючерсів на газ на основному європейському торговельному майданчику TTF зросли на 5,7 відсотка до 38,78 євро за мегават-годину. У наступні дні ціна продовжувала зростати і перевищила 41 євро. Втім, вже 12 серпня вона почала знижуватися.