Сирський - Зеленському: Під контролем ЗСУ 1 тис. кв. км у РФ

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно визнав проведення наступальної воєнної операції в Курській області Росії, а головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доповів, що "під контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території РФ".

У понеділок, 12 серпня, Зеленський повідомив у соціальних мережах, що провів чергове засідання ставки верховного головнокомандувача, на якому Сирський доповів "щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області".

"Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", - написав він.

До свого допису верховний головнокомандувач додав відео, на якому Сирський доповідає: "Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації".

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Зеленський подякував ЗСУ за витискання війни на територію Росії

За повідомленнями російської влади, українські війська проводять операцію на території Курської області РФ, що межує з українською Сумською областю, з 6 серпня. На нараді в президента РФ Володимира Путіна 12 серпня російська влада вперше публічно визнала втрату контролю над низкою населених пунктів Курщини.

До сьогодні українська влада прямо не коментувала бойові дії в Росії, однак у своєму традиційному вечірньому відеозверненні 10 серпня Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на територію РФ.

Росія розпочала воєнні дії на території України ще в 2014 році, а 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим. Російська армія постійно завдає ударів по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні та руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 11 тисячі цивільних українців, отримали поранення 22 тисячі, але реальні ще не верифіковані цифри, за оцінкою ООН, є набагато вищими. В Україні офіційно зареєстровані майже п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а кількість українських біженців у світі перевищує шість мільйонів.

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