ЗМІ: Київ очікував більшого перекидання військ РФ на Курщину

Російське командування перекидає війська з фронту в Україні до Курської області РФ, але не так швидко, як хотілося б українцям, повідомило джерело The Economist у генштабі ЗСУ.

РФ перекинула в російську Курську область свої окупаційні війська з харківського напрямку, але з ключового донбаського напряму відправила набагато менше сил, ніж хотілося б Україні, написало 11 серпня британське видання The Economist із посиланням на джерела.

"Їхні (російські. - Ред.) командири - не ідіоти. Вони перекидають війська, але не так швидко, як нам хотілося б. Вони знають, що ми не можемо розтягнути логістику на 80 чи 100 кілометрів", - цитують журналісти свого анонімного співрозмовника в генеральному штабі Збройних сил України (ЗСУ).

Він закликав не порівнювати динаміку на курському напрямку з успішною операцією деокупації Харківщини наприкінці 2022 року. "Небезпека в тому, що ми потрапимо в пастку і Росія обламає нам зуби", - сказав він. Водночас, за його словами нинішня операція вже покращила одну найважливішу нематеріальну складову - мораль українських військ.

Неоднорідність підготовки операції ЗСУ

Видання звернуло увагу на неоднорідність підготовки до наступу на Курщину. Як ідеться в матеріалі, деякі аспекти операції були ретельно сплановані. "Ми відправили наші найбоєздатніші підрозділи в найслабше місце на їхньому (російському. - Ред.) кордоні. Солдати термінової служби зіткнулися з (українськими. - Ред.) десантниками і просто здалися", - сказало джерело в генштабі ЗСУ.

Деякі аспекти, за оцінкою The Economist , вказують на певну поспішність в підготовці. У публікації йдеться, що всіх трьох українських військових, з якими поговорили журналісти видання, перекинули з передової на сході країни без відпочинку за день до початку операції на Курщині.

Журналісти також пишуть, що, за даними їхніх джерел, до 10 серпня низка українських підрозділів просунулась на 40 кілометрів углиб території РФ, але не схоже, що ЗСУ роблять серйозні спроби закріпитися на місцевості.

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Зміщення війни на територію Росії

За повідомленнями російської влади, з 6 серпня українські війська проводять операцію на території Курської області РФ, що межує з українською Сумською областю, бої точаться в трьох районах - Коренівському, Суджанському та Бєловському, а станом на 12 серпня ЗСУ контролюють 28 населених пунктів Курщини.

Українська влада прямо не коментує бойові дії в Росії, однак у своєму традиційному вечірньому відеозверненні 10 серпня президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на територію РФ.

Росія розпочала воєнні дії на території України ще в 2014 році, а 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим. Російська армія постійно завдає ударів по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні та руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 11 тисячі цивільних українців, отримали поранення 22 тисячі, але реальні ще не верифіковані цифри, за оцінкою ООН, є набагато вищими. В Україні офіційно зареєстровані майже п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а кількість українських біженців у світі перевищує шість мільйонів.

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