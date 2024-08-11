AFP: У Курській області Росії задіяні тисячі військових ЗСУ

"Тисячі" українських військових беруть участь у військовій операції на території Курської області Росії. Про це у неділю, 11 серпня, повідомляє агенція AFP з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника у сфері безпеки. За його словами, мета наступу - "розтягнути" російські сили та "дестабілізувати" країну. Чиновник зазначив, що військова операція у Курській області "підняла бойовий дух" українських військових.

"Ми проводимо наступ. Мета - розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вона не може захистити свій власний кордон", - пояснив український чиновник на умовах анонімності. Він також зазначив, що Україна "дотримуватиметься міжнародного права" під час бойових дій у Курській області.

Водночас співрозмовник AFP зазначив, що український наступ у Курській області не сповільнив поступ Росії на сході України.

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Рейд ЗСУ у Курській області Росії

За повідомленнями влади РФ і ЗМІ, з 6 серпня 2024 року українські війська проводять операцію на території Курської області Росії. За оцінками аналітиків, вони просунулись вглиб території РФ на 30-35 км.

Українська сторона офіційно не підтверджує і не коментує те, що відбувається, проте, за словами президента України Володимира Зеленського, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував його про "перенесення війни на територію агресора".

Нагадаємо, до 11 серпня бої точилися на території двох районів Курської області - Коренівського та Суджанського. Вранці 11 серпня очільник Бєловського району Курщини повідомив, що війська ЗСУ уже перебувають і там, в районі "напружена ситуація". Бєловський район знаходиться на південний схід від Суджанського і межує з Бєлгородською областю.

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Повномасштабна війна Росії проти України

Росія розпочала воєнні дії на українській території у 2014 році, повномасштабна війна РФ проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно завдає удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим.

За останніми верифікованими даними ООН, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення. Реальні цифри, за оцінкою міжнародної організації, є набагато вищими. Офіційно зареєстровані 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб в країні. Кількість біженців з України сягає 6,3 мільйона в усьому світі.