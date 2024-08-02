Зеленський: на Покровському напрямку тривають запеклі бої

Покровський напрямок на Донеччині наразі залишається найгарячішим напрямком в зоні бойових дій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

"Там незмінно - найжорстокіші бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту. Кожна бригада, кожен підрозділ на Покровському напрямку - усі наші воїни, які зберігають стійкість там і захищають наші позиції попри російські штурми, багато в чому тримають основу захисту й на всьому сході нашої країни. При цьому ми не зменшуємо уваги й до всіх інших напрямків на фронті - на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях", - сказав Зеленський вечірньому зверненні у п'ятницю, 2 серпня.

Зеленський анонсував сучасні рішення для війська

Також Зеленський повідомив, що команда міністерства оборони України звітувала про "сучасні рішення", які допоможуть полегшити бюрократичне навантаження на фронті.

"Готуємо нові й абсолютно сучасні рішення для наших воїнів, які точно приберуть багато зайвої бюрократії та паперової роботи з підрозділів. Уже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству", - сказав Зеленськимй, втім інших подробиць не навів.