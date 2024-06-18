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Британська розвідка окреслила просування РФ на Донеччині

Дмитро Шварц
18 червня 2024 р.

Армія РФ, ймовірно, взяла під контроль Новоолександрівку Донецької області за 20 кілометрів на північ від Авдіївки, зазначає британська розвідка. Це загрожує логістиці ЗСУ на Сході.

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Авдіївка, лютий 2024 року
Британська розвідка повідомляє про подальше просування РФ в районі АвдіївкиФото: Dmitry Yagodkin/TASS/dpa/picture alliance

Російська армія, ймовірно, взяла під контроль село Новоолександрівка Донецької області, яке розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від Авдіївки

Як йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у вівторок, 18 червня, у цьому районі протягом 2024 року точилися запеклі бої, і Росія з моменту захоплення Авдіївки у лютому поступово просувалася вперед.

"Взявши під контроль Новоолександрівку, Росія наближається ближче до автошляху Т-05-04, що є одним з основних шляхів постачання українських військ на сході. Дуже ймовірно, що село Воздвиженка стане наступною метою Росії, яка прагне перерізати зазначену трасу та порушити українську логістику", - зазначила британська розвідка.

Генштаб України у зведенні за 18 червня вказує, що у районі Новоолександрівки, а також Євгенівки та Новопокровського, що на Покровському напрямку, триває шість боїв. 

Нагадаємо, радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що РФ будує нові укріплення уздовж траси "Маріуполь-Донецьк" на ділянці, де дорога з Гранітного з'єднується з трасою. За його словами, Гранітне стає головною логістичною артерією для росіян в забезпеченні ділянки фронту по точкам Волноваха - Вугледар - Курахівський напрям - Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам.

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