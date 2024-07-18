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В ЗСУ підтвердили вихід з Урожайного на Донеччині

Дмитро Шварц
18 липня 2024 р.

Через те, що війська РФ зруйнували у селищі майже все, Сили оборони України відійшли на інші позиції, пояснив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Зруйновані внаслідок бойових дій будинки у Костянтинівці, Донецька область, липень 2024 року
Наслідки бойових дій в Донецькій області (архівне фото)Фото: Jose Colon/Anadolu/picture alliance

Сили оборони України відійшли з Урожайного Донецької області. Про це у четвер, 18 липня, у коментарі "Суспільному Донбас" повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин. 

"Сили оборони через те, що ворог зруйнував в Урожайному майже все, відійшли на інші позиції. Було ухвалено рішення. Для збереження життя і здоров'я наших військовослужбовців, які тримали там оборону", - зазначив він.

За словами Волошина, відповідне рішення ухвалили тому, що позиції українських військових та сам населений пункт були зруйновані через постійні комбіновані та тривалі обстріли російських військ. "Сам населений пункт також практично повністю знищений ворожими обстрілами. Позиції українських захисників були зруйновані, і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових", - сказав він.

Волошин додав, що для досягнення успіхів і якихось перемог у зруйнованих населених пунктах російська армія зазнає чималих втрат.  Водночас українські військові контролюють ситуацію на цьому напрямку, запевнив він.

Росія заявила про захоплення Урожайного 14 липня. Київ тоді не коментував цю інформацію, водночас портал Deepstate, що є близьким до міністерства оборони України, позначив цей населений пункт як окупований російськими військами.

Селище Урожайне було окуповане Росією 7 березня 2022 року внаслідок її повномасштабного вторгнення. У серпні 2023 року Україна деокупувала його під час контрнаступу. Нові бойові дії поблизу Урожайного почалися на початку травня цього року.

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