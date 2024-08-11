ISW: Втрати призовників загрожують Кремлю політичною кризою

ЗСУ продовжують утримувати вже захоплені позиції в Курській області РФ, зазначає американський Інститут вивчення війни. Там і ще у двох областях Росії запровадили режим контртерористичної операції, якою керує ФСБ.

Операція України в Курській області загрожує Кремлю потенційною політичною кризою, пов'язаною з втратами серед російських призовників, на яких Кремль дедалі частіше покладається для захисту російського державного кордону з Україною. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті, опублікованому у суботу, 10 серпня.

Режим контртерористичної операції

У Бєлгородській, Брянській і Курській областях 10 серпня запровадили режим контртерористичної операції (КТО). На думку американських аналітиків, Кремль вирішив оголосити контртерористичну операцію - на противагу стану війни або воєнного стану - щоб применшити масштаби українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці або негативній реакції, що демонструє небажання Кремля вживати більш радикальних заходів для реагування на ситуацію. У ISW також прокоментували призначення Олександра Бортнікова, який очолює Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ) керівником КТО. "Ймовірно Путін призначив його тому, що Бортніков раніше зарекомендував себе як ефективний менеджер під час криз, які загрожували внутрішній стабільності в Росії та кремлівському режиму", - йдеться у звіті. В підтримку свого аргументу в звіті наводять дані, що Бортніков забезпечив гарантії безпеки нині покійному очільнику ПВК Вагнера Євгену Пригожину під час переговорів про припинення заколоту Вагнера 24 червня 2023 року, а Путін публічно похвалив ФСБ за гарантування безпеки і суверенітету Росії одразу після свого переобрання в березні 2024 року.

Оголошення контртерористичної операції під керівництвом Бортнікова свідчить про те, що Путін був незадоволений тим, як російське військове командування впоралося з ситуацією в Курській області, додають аналітики. Проте складна система командування і управління контртерористичною операцією під керівництвом Бортнікова може знизити ефективність російської відповіді на український наступ, вважають у ISW.

Курщину захищають строковики і Північне угрупування

Оскільки міністерство оборони Росії покладається на поєднання російських солдатів строкової служби, які вже діють у Курській області, частин Північного угруповання військ, а також частин, передислокованих з менш пріоритетних прифронтових районів України, для захисту від української операції в Курській області, як і прогнозував ISW у своєму попередньому звіті, це посилює дезорганізацію обраної Росією реакції. Зокрема, у Курській області залучили сили, що воюють на півночі Харківської області.

Разом з цим аналітики зазначають, що російські війська, схоже, більш адекватно захищаються від українських атак після прибуття додаткових призовників і більш боєздатного особового складу з прифронтових районів України.

Геолокаційні відеоматеріали та російські повідомлення від 10 серпня вказують на те, що українські війська в основному утримують позиції в Курській області, про які повідомлялося раніше, і просунулися дещо далі від раніше підтверджених позицій. Зокрема, російські військові блогери стверджують, що 10 серпня українські війська також здійснили окремі рейди в Пороз і Мокру Орловку (на захід від Бєлгорода і вздовж міжнародно визнаного кордону) в Бєлгородській області, але українські війська не утримують позицій у цих населених пунктах, ідеться у звіті.