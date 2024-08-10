Білорусь перекине на кордон України "Іскандери" і "Полонези"

Білоруський міністр оборони Хренін заявив, що Лукашенко доручив "посилити кордон з Україною" нібито після збиття українських дронів над Білоруссю та в зв'язку з "обстановкою, що складається в Курській області Росії".

Білоруський правитель Олександр Лукашенко наказав посилити угруповання військ на кордоні з Україною після своєї заяви про нібито збиття українських ударних дронів над територією Білорусі. Про це в суботу, 10 серпня, повідомив міністр оборони країни Віктор Хренін.

"Ми розцінюємо це як провокацію щодо Республіки Білорусь. З огляду на обстановку, що складається в Україні, а також у Курській області Росії, головнокомандувач збройних сил віддав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках з метою реагування на будь-які можливі провокації", - цитує його білоруське державне інформаційне агентство БелТА.

За словами Хреніна, Білорусь направить на кордон з Україною додаткові підрозділи, а також техніку, зокрема, ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) "Полонез" і ракетні комплекси "Іскандер".

"Військові частини сил спеціальних операцій, сухопутних військ, ракетних військ, зокрема реактивні системи "Полонез" і комплекси "Іскандер" отримали завдання на здійснення маршів у призначені райони. Також здійснено нарощування сил і засобів зенітно-ракетних військ, радіотехнічних військ та авіації. Ми уважно стежимо за ситуацією та готові реагувати на будь-які її зміни", - заявив він.

Лукашенко: ЗСУ просунулись в Курській області РФ на 30-35 км

Сам Лукашенко в суботу заявив, що Збройні сили України (ЗСУ) просунулись в Курській області РФ "на 30-35 кілометрів і окопуються".

Коментуючи нібито збиття українських дронів над Білоруссю, він зазначив, що "не розуміє, навіщо це Україні". "Неприємно те, що українці, як я вас і попереджав багато разів, цим самим показують, що ні до якого миру вони не готові і продовжують ескалацію цієї напруженості", - цитує його Telegram-канал "Пул Первого".

Реагуючи на заяви Лукашенка, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрій Коваленко заявив, що "стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння - це спроба допомогти Володимиру Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок".