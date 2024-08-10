Лукашенко заявив про знищення дронів України над Білоруссю

За словами Лукашенка, білоруська ППО збила над країною кілька дронів, що летіли з України. Київ не коментував цієї інформації.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські сили протиповітряної оборони знищили над територією країни "кілька цілей", які порушили її повітряний простір з боку України. Слова Лукашенка наводить у суботу, 10 серпня, державне агентство БелТА.

За словами Лукашенка, напередодні ввечері сили ВПС та військ ППО Білорусі були переведені у підвищену бойову готовність для перехоплення цілей, які летіли з території України. "Їх було близько десятка. Вилетіли літаки, гелікоптер. І також засоби РСЗВ були переведені у підвищену бойову готовність", - розповів білоруський правитель.

"О 19 годині 4 хвилини на висоті півтора кілометра та дальності 6,5 кілометра силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники", - повідомив Лукашенко, додавши, що інші цілі були "передані" російським ППО і пізніше збиті над територією РФ.

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Про знищення дронів на підльоті до Ярославля вранці 10 серпня розповів губернатор регіону Михайло Євраєв. Міноборони Росії прозвітувало про знищення над Росією за ніч 32 безпілотників.

За словами Лукашенка, він повідомив українській владі, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться". Офіційний Київ не коментував його заяви.