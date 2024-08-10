Reuters: Іран поставить в РФ балістичні ракети Fath-360

Десятки російських військовослужбовці проходять в Ірані підготовку з використання балістичних ракет ближнього радіуса дії Fath-360. Європейська розвідка вважає, що це сигналізує про їхнє швидке відправлення.

Сотні балістичних ракет ближнього радіуса дії "Фатх-360" має оперативно поставити Іран Росії. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на два джерела в європейських розвідувальних органах у суботу, 9 серпня. Десятки російських військовослужбовців вже проходять в Ірані підготовку з їх використання, додають в агенції.

Представники міністерства оборони Росії підписали 13 грудня в Тегерані контракт з іранськими офіційними особами на поставку Fath-360 і ще однієї балістичної ракетної системи, створеної іранською державною Організацією аерокосмічної промисловості (AIO) під назвою Ababil, повідомили два співробітники розвідки, які побажали залишитися анонімними, зазначає Reuters.

Посилаючись на численні конфіденційні розвідувальні джерела, чиновники повідомили, що російський персонал відвідав Іран, щоб навчитися керувати оборонною системою Fath-360, яка запускає ракети з максимальною дальністю 120 км і боєголовкою вагою 150 кг. Одне з джерел повідомило, що "єдиним наступним можливим" кроком після навчання буде фактична поставка ракет до Росії.

Постачання ракет може відбутися найближчим часом

Москва має власні балістичні ракети, але постачання Fath-360 може дозволити Росії використовувати більшу частину свого арсеналу для цілей за лінією фронту, а іранські боєголовки використовувати для ближчого радіусу дії, припускає видання.

Обидва джерела розвідки не назвали точних часових рамок очікуваного постачання ракет Fath-360 до Росії, але сказали, що це станеться найближчим часом.

Високопоставлений іранський чиновник, який побажав залишитися невідомим, сказав, що юридичної заборони на продаж Тегераном такої зброї Росії немає.

США готові відповісти на поставки ракет

Речник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники по НАТО і партнери по G7 "готові надати швидку і сувору відповідь, якщо Іран продовжить такі передачі", - цитує Reuters.

Це "означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - заявив речник Білого дому. "Білий дім неодноразово попереджав про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну".

Досі військова підтримка Москви з боку Ірану обмежувалася в основному безпілотними ударними безпілотниками "Шахед", які несуть вибухівку і які легше збити, оскільки вони повільніші за балістичні ракети.