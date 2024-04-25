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IfW: Новий пакет від США - тимчасове полегшення для України

Дмитро Шварц
25 квітня 2024 р.

Новий пакет допомоги від США у майже 61 млрд доларів не виведе Україну з небезпеки, вважають експерти Інституту світової економіки в Кілі. У 2025 році ситуація з дефіцитом допомоги може повторитися.

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Українські солдати на Донеччині, лютий 2024 року
IfW вважає, що пакет допомоги від США не змінить суттєво правила грі на фронтіФото: Jose Colon/Andalou/picture alliance

Ухвалення США закону про пакет допомоги Україні в розмірі майже 61 мільярд доларів стане лише тимчасовим рішенням у війні без подальшої підтримки союзників Києва, наголошується в заяві Інституту світової економіки в Кілі (IfW), поширеній у четвер, 25 квітня.

"Це вкрай необхідна підтримка, але в загальному плані вона не змінює правила гри і забезпечить лише тимчасове полегшення", - зазначив керівник підрозділу Ukraine Support Tracker інституту Крістоф Требеш (Christoph Trebesch).

За його словами, якщо США не приймуть подальших пакетів підтримки в кінці 2024-го або в 2025 році, "Україна, швидше за все, зіткнеться з такою ж прогалиною в підтримці в 2025 році".

"Протягом решти 2024 року підтримка Заходу може знову досягти рівнів початку та середини 2023 року, але залишається велика невизначеність щодо того, що станеться після цього", - зазначає Требеш.

Розблокування допомоги США для України

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США після декількох місяців блокування затвердила масштабний пакет допомоги Україні, а також аналогічні пакети підтримки Ізраїлю і Тайваню.

Згодом, 23 квітня, Сенат (верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки) об'єднав в один законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також положення про нові санкції проти Росії, КНР та Ірану і передання російських заморожених активів на користь України. "За" проголосували 79 сенаторів, "проти" -18.

Далі цей законопроєкт підписав президент США Джо Байден.

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