Іран запросив у РФ передові системи ППО - NYT

Москва вже почала постачання сучасних радарів і засобів ППО Тегерану, які можуть бути використані в разі можливої війни з Ізраїлем, пише The New York Times.

Іран запросив у Росії передові системи протиповітряної оборони (ППО) в рамках підготовки до можливої війни з Ізраїлем. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомила газета The New York Times (NYT) з посиланням на два іранські джерела, одне з яких є членом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). За даними видання, Москва вже почала постачання сучасних радарів і засобів ППО Тегерану.

Візит Шойгу в Іран

Тим часом у неділю, 5 серпня, секретар Ради безпеки і ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіяном і начальником генштабу збройних сил бригадним генералом Мохаммадом Багері, який, за даними NYT, керує плануванням ударів по Ізраїлю. Шойгу і Багері спочатку поспілкувалися віч-на-віч, а згодом приєдналися до учасників більш масштабної зустрічі у складі членів російської делегації та іранських військових чиновників.

Під час візиту в Тегеран Шойгу також провів переговори з секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Акбаром Ахмадіаном. Росія готова до повної співпраці з Іраном з регіональних питань, навели слова Шойгу іранські ЗМІ. Багері, своєю чергою, вказав на "глибокі, довгострокові та стратегічні" відносини двох країн.

Тим часом очільники МЗС країн "Групи семи" (G7) і Верховний представник ЄС із зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель 4 серпня висловили глибоке занепокоєння у зв'язку зі зростанням напруженості на Близькому Сході, яке "загрожує розпалити масштабніший конфлікт у регіоні".

Іран погрожує Ізраїлю атакою

Чергова ескалація конфлікту на Близькому Сході сталася після вбивства голови політбюро терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані, куди він прибув на інавгурацію нового президента Ірану.

Ханія був убитий у ніч на 31 липня внаслідок вибуху у своїй резиденції - за деякими даними, бомбу в будівлі могли закласти співробітники органів безпеки Ірану, яких завербувала ізраїльська розвідслужба "Моссад". В іранських силових відомствах після інциденту пройшла хвиля арештів.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство Ханії, повідомили іранські ЗМІ.