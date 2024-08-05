Сіярто передав Ізраїлю послання від Ірану: Буде напад - ЗМІ

Очільник ізраїльського МЗС Ісраель Кац заявив, що йому зателефонував угорський колега Петер Сіярто, щоб передати повідомлення, отримане від іранського міністра: Іран нападе на Ізраїль, пише The Jerusalem Post.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив у понеділок, 5 серпня, що Іран передав через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто попередження про рішення атакувати країну. Про це повідомляє The Jerusalem Post .

"Іран повідомив нам, що має намір напасти на Ізраїль", - цитує видання слова Каца. За його словами, Сіярто зателефонував йому, щоб передати інформацію, яку він отримав від в.о. міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

Кац додав, що "світ повинен вимагати від Ірану ціну за будь-які агресивні дії, які він здійснює".

Чому Іран планує напад на Ізраїль

31 липня в Ірані вбили Ісмаїла Ханію - главу політичного бюро палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, яке здійснило масштабний напад на Ізраїль в жовтні 2023 року. На його резиденцію напали, коли він перебував в іранській столиці Тегерані для участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна.

ХАМАС поклав відповідальність за вбивство Ханії на Ізраїль, який послідовно займається ліквідацією ватажків палестинських терористів, як і керівників ще одного радикального ісламістського угруповання - ліванського шиїтського руху "Хезболла", підтримуваного Іраном.

Офіційно ізраїльська сторона не коментує свою причетність до вбивства Ханії. Попри це, за даними ЗМІ, у відповідь на його ліквідацію духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю.

США: Іран може напасти на Ізраїль сьогодні - завтра

За даними американського видання Axios, державний секретар США Ентоні Блінкен 4 серпня попередив колег по Групі семи (G7), що Іран і "Хезболла" можуть атакувати Ізраїль у найближчі 24 - 48 годин, тобто вже 5 чи 6 серпня.

За інформацією Axios, на Близький Схід прибув командувач американськими силами в цьому регіоні генерал Майкл Курилла, щоб мобілізувати регіональну коаліцію для захисту Ізраїлю, а ключовою його зупинкою стане Йорданія. Під час попередньої іранської атаки на Ізраїль Йорданія відіграла значну роль в захисті країни, перехопивши багато іранських дронів на своїй території та відкривши свій повітряний простір для ізраїльських, американських і союзницьких винищувачів.

Публічно в Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен закликав усі сторони на Близькому Сході уникати ескалації, пише AFP. "Важливо, щоб усі сторони в найближчі дні вжили заходів, щоб утриматися від ескалації та заспокоїти напруженість", - сказав речник Держдепу Метью Міллер, описуючи телефонні розмови Блінкена з посадовцями в регіоні.

Зокрема, Блінкен розмовляв з прем'єр-міністром Катару та міністром закордонних справ Єгипту - двома ключовими гравцями в переговорах між Ізраїлем і ХАМАСом.

Щодо можливо нападу Ірану на Ізраїль, Міллер сказав, що це не слугуватиме "інтересам іранського народу та регіону в цілому": "Послання, яке ми послідовно надсилаємо - не робіть цього кроку. Вам це не потрібно, це нікому не слугує, це лише ставить під загрозу весь регіон".