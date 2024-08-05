Ізраїль заявив про ліквідацію "міністра економіки" ХАМАСу

ЦАХАЛ ліквідував у Секторі Гази ще одного ватажка палестинських терористів - "міністра економіки" ХАМАСу. Тим часом в США попереджають, що Ізраїль може зазнати удару з боку Ірану і угруповання "Хезболла вже 5-6 серпня.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в понеділок, 5 серпня, заявила, що ліквідувала напередодні "міністра економіки" палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази Абеда Аль-Зеріє.

За даними ЦАХАЛу, той працював у виробничому відділі військового крила ХАМАСу, який "працює над збільшенням збройного потенціалу бойовиків, зокрема шляхом обміну інформацією з іншими терористичними організаціями на Близькому Сході".

В ізраїльській армії стверджують , що Аль-Зеріє "відігравав важливу роль у керівництві зусиллями ХАМАСу з захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Сектору Гази", а також "відповідав за розподіл палива, газу та грошей для терористичних цілей".

Напередодні Ізраїль повідомив, що після аналізу розвідувальної інформації підтвердив ліквідацію липневим авіаударом на півдні Сектора Гази керівника військового крила ХАМАСу Мухаммеда Дейфа.

31 липня в Ірані вбили главу політичного бюро ХАМАСу Ісмаїла Ханію, який приїхав туди на інавгурацію нового президента Ірану Масуда Пезешкіяна. За даними ЗМІ, у відповідь на вбивство Ханії духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю.

США: Ізраїль може зазнати нападу з боку Ірану 5 - 6 серпня

30 липня в Бейруті ЦАХАЛ ліквідував одного з керівників ще одного радикального угруповання - ліванського шиїтського руху "Хезболла", підтримуваного Іраном.

За даними американського видання Axios, державний секретар США Ентоні Блінкен 4 серпня попередив колег по Групі семи (G7), що Іран і "Хезболла" можуть атакувати Ізраїль у найближчі 24 або 48 годин, тобто вже 5 чи 6 серпня.

За інформацією Axios, на Близький Схід прибув командувач американськими силами в цьому регіоні генерал Майкл Курилла, щоб мобілізувати регіональну коаліцію для захисту Ізраїлю, а ключовою його зупинкою стане Йорданія.

Під час попередньої іранської атаки на Ізраїль Йорданія відіграла значну роль в захисті країни, перехопивши багато іранських дронів на своїй території та відкривши свій повітряний простір для ізраїльських, американських та союзницьких винищувачів.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація на Близькому Сході почалась, коли 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину з них пізніше відпустили в обмін на звільнення Ізраїлем великої кількості палестинців, понад 40 вважаються загиблими, більше сотні залишаються в полоні.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив війну ХАМАСу. Ізраїльська армія завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. Підконтрольні ХАМАСу служби охорони здоров'я стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 38 тисяч людей, але підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль за складну гуманітарну ситуацію, спричинену бойовими діями в регіоні.