ЦАХАЛ заявив про ліквідацію одного з командирів "Хезболли"

Армія Ізраїлю заявила, що у передмісті Бейрута був убитий командир "Хезболли" Фуад Шукр, якого Ізраїль вважає відповідальним за удар по Голанських висотах. В "Хезболлі" кажуть, що поки не мають інформації про його долю.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увечері у вівторок, 30 липня, повідомила про удар, ціллю якого був один з командирів радикального ліванського шиїтського руху "Хезболла", якого Ізраїль називає відповідальним за обстріл Голанських висотах кількома днями раніше - тоді загинули 12 людей, зокрема діти.

У заяві ЦАХАЛу стверджується, що у районі Бейрута внаслідок удару, якого завдали винищувачі ВПС Ізраїлю, був убитий керівник стратегічного підрозділу "Хезболли" Фуад Шукр. Він був правою рукою генерального секретаря угруповання Хасана Насралли та його радником з планування та керівництва військовими операціями.

Як стверджують в ЦАХАЛі, Шукр керував атаками "Хезболли" на Ізраїль і був командиром, відповідальним за напад на Голанські висоти. Крім того, він відповідав за сучасне озброєння "Хезболли", зокрема ракети з точним наведенням, крилаті ракети, протикорабельні ракети, ракети великої дальності та БпЛА.

"Хезболла" у своїй заяві зранку у середу, 31 липня, підтвердила, що Ізраїль завдав удару по будівлі у південному передмісті Бейрута, яка є опорним пунктом угруповання, і що "кілька громадян" були вбиті, а інші - поранені, передає Reuters. У заяві також вказується, що Фуад Шукр "у той час був присутній у цій будівлі", але його доля досі не відома.

В ООН "глибоко стурбовані" атакою Ізраїлю

Внаслідок удару Ізраїлю по південному передмістю Бейрута загинули щонайменше три людини, уточнює міністерство охорони здоров'я Лівану. Ще 74 людини зазнали поранень. "Пошуки зниклих безвісти під завалами тривають", - додали в міністерстві.

Спеціальна координаторка ООН по Лівану Жанін Хенніс-Плассхарт 30 липня заявила про "глибоке занепокоєння" у зв'язку з ударом Ізраїлю по густонаселеному передмісті Бейрута, який "призвів до численних жертв серед цивільного населення".

Хенніс-Плассхарт наголосила, що воєнного вирішення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном "не існує" і закликала задіяти "дипломатичні можливості" для припинення бойових дій.

Удар по Голанських висотах

Ізраїль 27 липня звинуватив ліванський рух "Хезболла" в обстрілі села Мадждаль-Шамс на півночі Голанських висот. Внаслідок удару загинули щонайменше 12 людей, більшість з яких - діти і підлітки. У момент удару вони перебували на футбольному полі.

Очільник МЗС Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що своєю атакою на Мадждаль-Шамс "Хезболла" "перейшла всі червоні лінії" та попередив про можливість "повномасштабної війни".

Своєю чергою, у "Хезболлі" заперечують свою причетність до атаки. У коментарі агентству AP представник радикального руху вказав, що угруповання "категорично заперечує вчинення атаки на Мадждаль-Шамс" і наполягає, що його удар був націлений лише на ізраїльську військову базу.

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