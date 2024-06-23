Ізраїль заявляє про готовність до війни з рухом "Хезболла"

Про готовність Ізраїлю до війни з рухом "Хезболла" повідомив міністр оборони Йоав Галант. ЗМІ пишуть, що США пообіцяли Ізраїлю всебічну оборонну підтримку в разі такої війни.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант підтвердив, що його країна "готова до будь-якої операції, яка може знадобитися, в Секторі Гази, в Лівані та в інших регіонах". Відповідну заяву ізраїльський урядовець зробив у неділю, 23 червня, перед від'їздом до Сполучених Штатів, повідомляє агенція dpa.

На тлі цього існують побоювання, що відкрита війна між Ізраїлем і Ліваном, а точніше з радикальним шиїтським рухом "Хезболла", який підтримує Іран, може перерости в регіональний конфлікт, в який будуть втягнуті й США як найважливіший союзник Ізраїлю.

Галант здійснює візит до Сполучених Штатів на запрошення свого колеги Ллойда Остіна. Крім Остіна, він також має намір зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "Наші відносини з США важливі як ніколи. Наші зустрічі з представниками США мають вирішальне значення в цій війні", - сказав Галант згідно з повідомленням його пресслужби.

ЗМІ повідомляли про готовність Вашингтона підтримувати Ізраїль в разі війни з "Хезболлою"

Раніше американська служба телевізійних новин CNN повідомляла , що високопоставлені представники США запевнили членів ізраїльської делегації, котра очікується в Вашингтоні цього тижня, що США нададуть Ізраїлю повну підтримку, якщо почнеться масштабна війна з "Хезболлою".

Показово, що Армія оборони Ізраїлю і бойовики руху "Хезболла" вже понад вісім місяців - з жовтня 2023 року - постійно обстрілюють одне одного. Однак останнім часом інтенсивність бойових дій значно зросла. 23 червня бойовики "Хезболли" атакували кілька цілей в Ізраїлі, зокрема, удари фіксувалися поблизу об'єкта, що належить ізраїльській оборонній компанії Rafael і розташований на півночі країни, повідомляють ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, там ізраїльська система протиракетної оборони змогла перехопити безпілотник, випущений бойовиками з території Лівану.

Нетаньяху знову гостро дорікнув уряду США

Візит міністра оборони Галанта до США відбувається на тлі нової кризи у відносинах уряду Біньяміна Нетаньяху з адміністрацією президента США Джо Байдена. Приводом послужило відеозвернення Нетаньяху, де він досить різко розкритикував американський уряд у зв'язку із затримкою поставок озброєнь Ізраїлю. Раніше адміністрація Байдена критикувала Нетаньяху за загострення гуманітарної ситуації для цивільних палестинців у Секторі Гази.

23 червня Нетаньяху повторив свої закиди у бік Білого дому, заявивши про це на щотижневому засіданні кабінету міністрів. Близько чотирьох місяців тому відбулося "стрімке скорочення поставок зброї зі США до Ізраїлю", сказав він, цитує dpa. Після того, як ситуація не змінилася протягом декількох місяців, він змушений заявити про це публічно, додав Нетаньяху.

Масові протести в Ізраїлі проти Нетаньяху

Тим часом ввечері суботи десятки тисяч ізраїльтян взяли участь у загальнонаціональних акціях протесту, вимагаючи відставки уряду Нетаньяху і звільнення заручників, утримуваних бойовиками екстремістського руху ХАМАС (визнаний терористичним у США, ЄС, Німеччині й більшості країн Заходу. - Ред.) в Секторі Гази.

"Живими, живими, а не в мішках для трупів", - скандували демонстранти в Тель-Авіві. Організатори заявили про близько 150 000 учасників. Це була найбільша демонстрація в Тель-Авіві з часу нападу на Ізраїль, скоєного бойовиками ХАМАСу 7 жовтня минулого року.

Масові протести проти уряду Нетаньяху також відбулися в Єрусалимі, Хайфі та інших містах. На мітингу в Тель-Авіві Юваль Діскін, колишній глава внутрішньої розвідки "Шин Бет" (друга назва "Шабак". - Ред.), назвав Нетаньяху "найгіршим і найпровальнішим прем'єр-міністром за історію держави (Ізраїль. - Ред.)".

Поліція застосувала насильство проти демонстрантів

Під час масових протестів проти уряду Нетаньяху в Тель-Авіві сталися сутички з поліцією, внаслідок чого кілька людей були заарештовані. Зокрема, офіцери кінної поліції намагалися розігнати частину демонстрантів за допомогою коней. Країну облетіло відео, де видно, як поліцейський силою відштовхує тележурналіста.

Ці дії правоохоронців викликали різку реакцію з боку опозиції. Новий лідер опозиційної Лейбористської партії Яїр Голан написав у соцмережі X, що насильство поліції під час антиурядових демонстрацій "перейшло всі межі". Поліція не повинна ставати "інструментом в руках корумпованого і неспроможного уряду", написав він.

Нагадаємо, вже кілька місяців посередники зі США, Катару та Єгипту намагаються переконати Ізраїль погодитися на припинення вогню, а ХАМАС - звільнити викрадених заручників обмін на палестинських ув'язнених в ізраїльських в'язницях, утім поки що марно. Нетаньяху і держсекретар США Ентоні Блінкен звинувачують ХАМАС у непримиренній позиції й покладають на нього відповідальність за застій у непрямих перемовинах. ХАМАС, зі свого боку, вважає, що Ізраїль зобов'язаний виконати умови ХАМАСУ - з яких головні - негайне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ із Сектора Гази.