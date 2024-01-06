Боррель закликав уникнути втягування Лівану у конфлікт

Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час свого візиту до Лівану закликав не допустити втягування країни в конфлікт між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час свого візиту до Лівану закликав не допустити втягування країни в регіональний конфлікт на тлі війни між Ізраїлем та палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС. Як передає агенція AFP, про це він заявив у суботу, 6 січня, під час пресконференції в Бейруті з міністром закордонних справ Лівану.

"Вкрай необхідно уникнути регіональної ескалації на Близькому Сході. Абсолютно необхідно уникнути втягування Лівану в регіональний конфлікт, - сказав Боррель. - Я посилаю це повідомлення Ізраїлю також: від регіонального конфлікту ніхто не виграє".

За його словами, війни "потрібно уникати, і дипломатія може перемогти". "Дипломатичні канали мають бути відкритими, щоб сигналізувати, що війна - не єдиний варіант, але це найгірший варіант", - зазначив Боррель.

Візит Борреля є частиною зусиль західних дипломатів, спрямованих на те, щоб уникнути подальшої регіональної ескалації, особливо на кордоні Лівану та Ізраїлю, а також закликати до врегулювання конфлікту у Секторі Гази. Ліванське угруповання "Хезболла", яке підтримує Іран, та Ізраїль майже щодня обмінювалися вогнем через кордон після безпрецедентного нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Згідно з даними AFP, упродовж майже трьох місяців транскордонних обстрілів у Лівані загинули понад 175 людей, зокрема 130 бойовиків "Хезболли", а також понад 20 цивільних, серед яких - троє журналістів. За даними ізраїльської влади, на півночі Ізраїлю загинули дев'ятеро солдатів і щонайменше четверо мирних жителів.

Вбивство ватажка ХАМАСу в Лівані

У вівторок, 2 січня, внаслідок вибуху, що стався у південному передмісті Бейрута Дахії, загинув заступник голови політбюро ХАМАСу Салех аль-Арурі. Він був другою людиною в ієрархічній структурі ХАМАСу. Ізраїль вважав його натхненником низки терактів на Західному березі річки Йордан та відповідальним за діяльність військового підрозділу ХАМАСу в регіоні. Довгий час він розглядався ізраїльськими спецслужбами як об'єкт для ліквідації. Ще до атаки ХАМАСу на Ізраїль прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що Аль-Арурі "прекрасно знає, чому він та його друзі мають переховуватися".

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Тимчасовий прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті назвав удар "новим ізраїльським злочином" і заявив, що це була спроба втягнути Ліван у війну. Він попросив міністра закордонних справ Лівану подати скаргу до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Іран заявив, що це вбивство ще більше активізує боротьбу проти Ізраїлю. Єменський рух хуситів висловив співчуття, а палестинське радикальне угруповання "Ісламський джихад" пообіцяло помститися. У Рамаллі на Західному березі річки Йордан сотні людей тоді вийшли на вулиці, щоб закликати до відплати.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході розпочалася після того, як 7 жовтня 2023 року ХАМАС, визнаний в Європейському Союзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували масову розправу над мирним населенням. Її жертвами стали 1200 людей. Ще 129 людей, захоплених терористами у той день, досі перебувають у Секторі Гази як заручники.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни вдалася до масованих ударів по Сектору Гази, а також почала наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАСу міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази загинуло понад 22 тисячі палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Армія оборони Ізраїлю повідомила 1 січня про загибель понад 500 військових у війні проти ХАМАСу.