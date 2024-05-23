Антиізраїльські сили домовилися про спільні дії в Газі

Лідери так званої "Вісі опору" провели зустріч у Тегерані, де домовилися про "продовження джихаду і боротьби до повної перемоги палестинського опору в Газі".

Лідери антиізраїльських збройних формувань підтвердили спільний намір продовжувати боротьбу у Секторі Гази. Як повідомила в четвер, 23 травня, іранська державна телекомпанія Irib, лідери так званої "Вісі опору" провели зустріч у Тегерані після траурних заходів за загиблим президентом Ірану Ебрагімом Раїсі.

Темою переговорів була "поточна політична, соціальна і військова ситуація" в Секторі Гази. На зустрічі було наголошено на "продовженні джихаду і боротьби до повної перемоги палестинського опору в Газі за участю всіх груп і фронтів опору в регіоні".

"Вісь опору" об'єднує регіональних союзників Ірану в боротьбі проти Ізраїлю, у тому числі палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, ліванську "Хезболлу", єменських хуситів та іракські шиїтські збройні угруповання.

Ізраїль - проти визнання Палестини

Нещодавно Норвегія, Іспанія та Ірландія оголосили, що визнають державу Палестина 28 травня. "Посеред війни з десятками тисяч загиблих і поранених ми повинні зберегти єдину альтернативу, яка пропонує політичне рішення і для ізраїльтян, і для палестинців: дві держави, що співіснують пліч-о-пліч у світі та безпеці", - заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 22 травня.

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У відповідь на це Ізраїль відкликав послів з цих країн для негайних консультацій і виступив категорично проти визнання Палестини. "Просувати визнання палестинської держави - означає говорити вбивцям і ґвалтівникам, що терор окупається", - заявив постпред Ізраїлю в ООН Гілад Ердан.

У січні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що "не піде на жодні компроміси щодо повного ізраїльського контролю у сфері безпеки над усією територією на захід від річки Йордан. Він наполягає, що Сектор Гази після знищення ХАМАСу має залишитися під контролем Ізраїлю.

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Нагадаємо, ХАМАС 7 жовтня вторгнувся на територію Ізраїлю та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали понад 1200 людей, переважно - цивільних. Бойовики також захопили близько 250 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль, реалізуючи право на захист, оголосив у відповідь ХАМАСу війну. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази за час ізраїльської військової операції загинули понад 35,8 тисячі палестинців. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.