Норвегія, Іспанія та Ірландія визнають Палестинську державу

У Норвегії та Іспанії рішення про визнання Палестини як держави набудуть чинності 28 травня. В Ірландії дату не назвали. Ізраїль вже заявив, що відкликає своїх послів з цих країн для консультацій.

Прем'єр-міністри Норвегії, Іспанії та Ірландії оголосили в середу, 22 травня, що їхні країни визнають Палестину як державу. Рішення Норвегії та Іспанії набудуть чинності 28 травня, в Ірландії дату не уточнили, повідомляє AFP.

Норвегія вважає, що визнання потрібне для підтримки поміркованих голосів під час війни в Секторі Гази. "У розпал війни з десятками тисяч убитих і поранених ми повинні зберегти єдину альтернативу, яка пропонує політичне рішення як для ізраїльтян, так і для палестинців: дві держави, які живуть пліч-о-пліч, у мирі та безпеці", - заявив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

У міністерстві закордонних справ Норвегії зазначили, що країна "визнає Палестину як державу відповідно до міжнародного права та відповідних резолюцій Радбезу ООН". "Це означає, що Норвегія вважатиме Палестину незалежною державою з правами та обов'язками, які це передбачає", - пояснили в МЗС.

Своєю чергою прем'єр Іспанії Педро Санчес запевнив, що визнання Палестини підтримує більшість іспанців. "Прийшов час переходити від слів до діла. Мир, справедливість і злагодженість є основою нашого історичного рішення", - сказав він.

Прем'єр Ірландії Саймон Гарріс вважає, що створення двох держав - єдиний надійний шляху "до миру та безпеки для Ізраїлю, Палестини та їхніх народів". "Ми віримо, що визнання сприятиме миру та примиренню на Близькому Сході", - сказав він.

"Ізраїль не спостерігатиме за цим мовчки"

Ізраїль негайно оголосив, що відкликає своїх послів у Норвегії та Ірландії для "термінових консультацій". "Сьогодні я надсилаю різке повідомлення Ірландії та Норвегії: Ізраїль не спостерігатиме за цим мовчки", - заявив міністр закордонних справ Ісраель Кац, додавши, що те саме стосується і посла в Іспанії.

Раніше МЗС Ізраїлю опублікувало відеозвернення до Ірландії в соціальній мережі X, у якому заявило що "визнання палестинської держави ризикує перетворити вас на пішака в руках Ірану та ХАМАСу", додавши, що такий крок "лише підживить екстремізм і нестабільність".

В Ізраїлі вважають, що плани визнання Палестини є "нагородою за тероризм", яка зменшить шанси на мирне врегулювання у війні в Секторі Гази, що почалася після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року бойовиків палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, визнаного в Європейському Союзі та США терористичним.

Норвегія, Іспанія та Ірландія - не перші в Європі

Ще до початку останнього загострення між Ізраїлем і ХАМАСом, Палестину визнали сім європейських країн: Швеція, Болгарія, Кіпр, Чехія, Угорщина, Польща та Румунія.

Про намір визнати Палестину як державу заявили також Мальта і Словенія.