В Ізраїлі повідомили про 10 загиблих від удару по Голанах

Ізраїльська армія покладає відповідальність за ракетний удар на ліванський шиїтський рух "Хезболла" і готує відповідь на нього. В "Хезболлі" причетність заперечують.

Щонайменше 10 людей, серед яких є діти, загинули в суботу, 27 липня, внаслідок ракетного удару по селищу Мадждал-Шамс на Голанських висотах, повідомили у службі естреної допомоги Ізраїлю. Ще щонайменше 19 людей, за їхніми даними, - постраждали.

Удар стався близько 6 вечора за місцевим часом і прийшовся на футбольне поле.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що удару завдали бойовики радикального ліванського шиїтського руху "Хезболла" з району, розташованого на півдні Лівану.

Як зазначає агенція AFP, ракетний удар стався після того, як внаслідок удару Ізраїлю були вбиті четверо бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану. Втім, преставники угруповання причетність до удару заперечили, повідомляє агенція.

Читайте також: "Хезболла" ударила по Ізраїлю сотнями ракет і дронів

Іраїльська армія готується відповісти

Армія оборони Ізраїлю заперечення "Хезболли" відкидає. Як повідомив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, ізраїльські військові готують відповідь на удар.

"Наша розвідка чітка. "Хезболла" несе відповідальність за вбивство невинних дітей, підлітків", - сказав Хагарі, цитує Reuters.

Тим часом, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перериває свій візит до США і терміново повертається в країну, повідомила агенція dpa.

Читайте також: Війна Ізраїлю проти ХАМАСу у Секторі Гази. Якою є роль Сирії?

Голанські висоти були сирійською територією до 1967 року, коли під час Шестиденної війни вони були захоплені Ізраїлем і пізніше анексовані. Анексія, яка відбулася 1981 року, не була визнана міжнародною спільнотою - відповідна резолюція Ради Безпеки ООН відмовила Ізраїлю в суверенітеті над Голанами.

На Голанських висотах проживають близько 40 тисяч людей. Близько половини з них - єврейські поселенці, інші - друзи і невелика кількість алавітів. Друзи належать до арабських народів та сповідують одне з відгалужень ісламу. Багато з них вважає себе сирійцями. Алавіти - релігійна група в межах ісламу, до якої належить і чинний президент Сирії Башар Асад.