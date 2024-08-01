Ізраїль підтвердив ліквідацію воєнного ватажка ХАМАС Дейфа

Як заявили ізраїльські військові, Мухаммед Дейф був вбитий ще 13 липня авіаударом на півдні Сектора Гази. Раніше ХАМАС заперечував смерть свого бойового командира.

Через день після вбивства політичного лідера палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії ізраїльська армія повідомила і про загибель керівника військового крила цієї терористичної організації.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила в четвер, 1 серпня, що після аналізу розвідувальної інформації стало відомо, що Дейфа ліквідували авіаударом 13 липня в районі Хан-Юніса на півдні Сектора Гази.

Ввечері 13 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав на пресконференції в Тель-Авіві, що військові поки не впевнені, чи змогли ліквідувати військового ватажка ХАМАСу. Підконтрольні угрупованню структури весь цей час стверджували, що Дейф залишився живим, а високопоставлений представник ХАМАСу заявив тоді телеканалу Al Jazeera, що Дейф чув заяву Нетаньяху і "висміяв" її.

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Хто такий Мухаммед Дейф

Мухаммед Дейф (справжнє ім'я - Мухаммед Діаб Ібрагім аль-Масрі) - командувач воєнізованим крилом ХАМАСу - бригадами "Ізз ад-Дін аль-Кассама". Ізраїль розшукував його з середини 1990-х років. Той пережив щонайменше сім спроб замаху, втратив одне око, ногу і частину руки. Багато членів сім'ї Дейфа загинули під час спроб ізраїльських спецслужб усунути його.

Під час нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Дейф опублікував 10-хвилинне звернення, в якому закликав палестинців, ізраїльських арабів і жителів сусідніх країн приєднатися до дій бойовиків. Дейф - також один із тих, хто відповідає за мережу тунелів ХАМАСу в Секторі Гази. Вважається, що саме він значною мірою планував напад на Ізраїль 7 жовтня і керував ним. Ізраїль покладає на нього провину за безліч життів ізраїльських солдатів і мирних жителів.

20 травня цього року прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан запросив ордер на арешт Дейфа та інших лідерів ХАМАСу, як і прем'єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня 2023-го терористи ХАМАСу завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази. Частину з них пізніше відпустили в обмін на звільнення Ізраїлем великої кількості палестинців, понад 40 вважаються загиблими, понад сотня лишаються в полоні.

Ізраїль у відповідь, реалізуючи право на захист, оголосив війну ХАМАСу. Ізраїльська армія завдає масованих ударів по густонаселеному Сектору Гази, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. Підконтрольні ХАМАСу служби охорони здоров'я стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 38 тисяч осіб, але підтвердити ці дані з незалежних джерел неможливо. Міжнародна спільнота критикує Ізраїль за складну гуманітарну ситуацію, спричинену бойовими діями в регіоні.