Ватажки терористів ХАМАСу. Хто вони?

Однією з цілей ізраїльських військових є знищення керівника ХАМАСу у Секторі Гази Ях'ї Сінвара. Але він - не єдиний лідер цієї терористичної організації. Про верхівку ХАМАСу - в огляді DW.

Після тижня перемир'я Ізраїль відновив бойові дії в Секторі Гази. Метою ізраїльських військових є знищення палестинського радикального ісламістського руху ХАМАС та його лідерів. Хто з ватажків ХАМАСу відповідальний за напад угруповання на Ізраїль 7 жовтня, унаслідок якого понад 1200 ізраїльтян було вбито і близько 240 узято в заручники?

Ях'я Сінвар - "м'ясник із Хан Юніса"

Його вважають харизматичним і дуже розумним, але при цьому жорстоким і безпринципним. 61-річний Ях'я Сінвар у Газі залізною рукою керує рухом ХАМАС, який визнано терористичною організацією в ЄС, США, Ізраїлі та більшості країн Заходу. Сінвар народився 1962 року в таборі для біженців Хан Юніс, що на півдні Сектора Гази. У 1980-х роках він став одним із засновників ХАМАСу.

Сінвар брав участь у створенні воєнізованого крила ХАМАСу - "бригад аль-Кассам", які вчинили в Ізраїлі безліч нападів із використанням терористів-смертників. Крім того, відомо, що він із такою жорстокістю розправлявся з тими з палестинців, кого підозрювали у співпраці з ізраїльтянами, що його навіть прозвали "різником із Хан Юніса".

1988 року суд в Ізраїлі засудив Ях'ю Сінвара до чотирьох довічних термінів ув'язнення за вбивства кількох людей, підозрюваних ХАМАСом у колабораціонізмі, а також двох ізраїльських солдатів. У в'язниці Сінвар вивчив іврит і вивчав мислення і психологію "ворога", читаючи книги відомих ізраїльських діячів. Через абсцес головного мозку його життя перебувало в небезпеці, але ізраїльські лікарі зробили йому операцію і таким чином врятували життя.

Жінка готує їжу в таборі біженців Хан Юніс, 20 жовтня 2023 року Фото: Middle East Images/ABACA/picture alliance

Після 22 років тюремного ув'язнення у 2011 році Сінвар разом зі ще понад 1000 палестинськими ув'язненими вийшов на свободу - їх усіх обміняли на ізраїльського солдата Гілада Шаліта. Сінвар знову повернувся до Гази і відповідав за зв'язки між воєнізованим і політичним крилом ХАМАСу. У 2017 році він став ватажком цієї терористичної організації в Секторі Гази.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинувачував Сінвара в тому, що в боротьбі проти Ізраїлю той готовий жертвувати палестинськими мирними жителями. За його словами, Сінвар не цікавиться долею свого народу і поводиться "як маленький Гітлер у своєму бункері". Але віднедавна Ях'я Сінвар, схоже, більше не у своєму бункері - згідно з інформацією ізраїльських ЗМІ, він залишив північ Сектора Гази, де тривають бої, і перебуває на півдні анклаву, поблизу місця свого народження.

Мохаммед Дейф - "кішка з дев'ятьма життями"

З 2002 року Мохаммед Дейф керує в Секторі Гази "бригадами аль-Кассама", воєнізованим крилом ХАМАСу. Ізраїль покладає на нього провину за безліч атак терористів-смертників і загибель десятків ізраїльських солдатів і мирних жителів. Дейф - також один із тих, хто відповідає за мережу тунелів ХАМАСу у Секторі Гази. Вважається, що значною мірою саме він планував напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня і керував ним.

Саме тому ім'я Мохаммеда Дейфа значиться у списку терористів ХАМАСу, яких хочуть усунути ізраїльські військові. З 1995 року Дейфа розшукують спецслужби Ізраїлю. У 2000 році він якийсь час перебував в ізраїльській в'язниці, але вийшов на свободу під час другої палестинської інтифади. Відтоді про нього майже нічого невідомо.

Мохаммед Дейф Фото: HO/AFP

Дейф пережив сім замахів і був важко поранений - втратив одне око, ногу і частину руки. Багато членів його сім'ї загинули під час спроб ізраїльських спецслужб усунути його. Мохаммед Дейф ніколи не виступає публічно, його єдине фото було зроблено 2000 року. Відомо, що він ніколи не ночує в одному місці двічі поспіль, ховаючись від ізраїльських спецслужб.

Марван Ісса - "сірий кардинал"

Ще один лідер терористів ХАМАСу - Марван Ісса. Він, як і Сінвар, народився в таборі біженців у Секторі Гази. В юності долучився до руху "Брати-мусульмани", з палестинських членів якого згодом і було сформовано ХАМАС. В Ізраїлі його засудили до п'яти років ув'язнення під час першої палестинської інтифади.

У Палестинській національній автономії (ПНА) Ісса також перебував за ґратами з 1997 року, але з початком другої інтифади у 2000 році опинився на волі. Нині є заступником командира "бригад аль-Кассама" Мохаммеда Дейфа та його правою рукою.

Марван Ісса пережив кілька замахів і зараз вважається одним із найбільш розшукуваних ізраїльськими спецслужбами лідерів бойовиків ХАМАСу. В Ізраїлі стверджують, що Ісса відігравав важливу роль у плануванні та проведенні атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Халед Машаль та Ісмаїл Ханія - лідери ХАМАСу, які перебувають у Катарі

Повне знищення ХАМАСу може бути складним завданням для Ізраїлю, оскільки два головні лідери цієї терористичної організації перебувають не в Газі, а в Катарі. Один із них - Ісмаїл Ханія. Він народився 1963 року в таборі біженців у Секторі Гази, відвідував там школу, що діяла під управлінням ООН (для дітей у таборах біженців. - Ред.).

Ханія закінчив Ісламський університеті в Газі за спеціальністю "література", де вперше познайомився з радикальними ісламістами. У 1989 році його заарештували і вислали в Південний Ліван. Після повернення до Гази був призначений деканом філософського факультету Ісламського університету.

У 1997 році Ханія очолив бюро шейха Ахмада Ясіна, одного із засновників і духовного лідера ХАМАСу, який також відповідав за зв'язки руху з ПНА. Після того, як у березні 2004 року ізраїльські військові вбили Ясіна, а наступного місяця - його наступника Рантісі, ХАМАС вирішив тримати в секреті ім'я свого нового лідера в Газі. Однак палестинські джерела стверджували, що Ханія увійшов до трійки керівників.

Ісмаїл Ханія (фото з архіву) Фото: Hatem Moussa/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Після перемоги ХАМАСу 2006 року на виборах до Палестинської законодавчої ради (парламент ПНА. - Ред.) лідер ПНА Махмуд Аббас призначив Ханію прем'єр-міністром автономії. Але вже за рік відправив його у відставку після того, як ХАМАС унаслідок хвилі насильства витіснив ФАТХ Аббаса із Сектора Гази.

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Ханія не змирився з відставкою, через що Палестинська національна автономія сьогодні практично розділена на дві частини. На Західному березі річки Йордан править Рух за національне визволення Палестини (ФАТХ), а в Секторі Гази - ХАМАС, головою політбюро якого 2017 року став Ханія.

Халед Машаль і Сергій Лавров, Доха, березень 2015 року Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/dpa/picture alliance

Його попередником на цій посаді був Халед Машаль. Машаль народився 1956 року на Західному березі річки Йордан і вивчав фізику в Університеті Кувейту. Під час навчання в університеті у Машаля сформувалися радикальні погляди. Пізніше він жив у Сирії та Йорданії, де став одним із засновників ХАМАСу, а в 1996-му - головою політбюро руху. Знову і знову він закликав до терору проти Ізраїлю.

У 1997 році Халед Машаль пережив замах, організований ізраїльською спецслужбою "Моссад". Коли 2012 року Машаль прибув через Єгипет до Гази на святкування 25-річчя від дня заснування ХАМАСу, він уперше за 45 років відвідав палестинські території. Зараз Машаль очолює міжнародне бюро ХАМАСу.