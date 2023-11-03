Терор ХАМАСу: роль бригад "Аль-Каcсам"

Те, як заступник лідера ХАМАСу Салех аль-Аурі нещодавно описав терористичну атаку своєї організації на Ізраїль 7 жовтня, діаметрально суперечить усім підтвердженим свідченням і словам очевидців. "Військовий план "Бригад Ізеддін аль-Кассам" полягав у тому, щоб атакувати підрозділ окупаційної армії в Газі й битися тільки з окупаційними солдатами", - заявив функціонер ХАМАСу. При цьому терор він спробував подати як самооборону і як удар на випередження. "У нас була інформація, що ізраїльські окупаційні війська планують напасти на нас відразу після єврейських свят", - виправдовувався аль-Аурі.

Ізраїльська газета The Jerusalem Post цитує заяви аль-Аурі з інтерв'ю, яке він дав минулого тижня катарському новинному каналу "Аль-Джазіра". Загалом, за його словами, на ізраїльську територію проникли 1200 бойовиків "Бригад аль-Кассам". Це одне з небагатьох його тверджень, яке може виявитися правдою.

Аль-Аурі не пояснює, як ізраїльські збройні сили могли настільки занедбати охорону кордону з Сектором Гази, що сотні бойовиків зуміли проникнути туди незадовго до начебто запланованого нападу на нього. Інші пояснення також, найімовірніше, здатні переконати хіба що його прихильників: за твердженням аль-Аурі, "Бригади аль-Кассам" самі не вбивали ізраїльських мирних жителів. Їх, за його словами, було вбито "цивільними особами" з Гази після початку атаки.

Перехожі фотографують зброю Бригад Аль-Кассам у Газі, липень 2023 Фото: Yousef Masoud/ZUMA Press/picture alliance

Таким чином аль-Аурі намагається відвернути увагу від відповідальності "Бригад аль-Кассам", одним із засновників яких він сам і є. "Бригади" - військовий підрозділ руху ХАМАС, який визнано терористичною організацією в Євросоюзі, США, Німеччині, Ізраїлі та інших країнах. Командувачу "Бригад аль-Кассам" Мухаммеду Дейфу досі неодноразово вдавалося вислизати від ізраїльських сил безпеки. Саме його давно вважають тим, хто стоїть за численними терористичними нападами на ізраїльтян.

Бойовики імені сирійського проповідника

"Бригади аль-Кассам", які викрали і взяли в заручники 7 жовтня щонайменше 240 ізраїльських громадян, було засновано 1992 року. За даними "Всесвітньої книги фактів" за 2023 рік, що її видає ЦРУ, "Бригади" налічують від 20 тисяч до 25 тисяч бійців.

Назва походить від імені сирійського проповідника Іззедіна аль-Кассама (1882-1935), який свого часу боровся проти британської колоніальної влади в Палестині. Аль-Кассам проповідував насильницький опір проти "нових хрестоносців" і закликав до джихаду. Водночас він уже тоді хотів вигнати з регіону місцевих євреїв. Члени створених ним на той час осередків бойовиків у 1930-ті роки вбили кілька євреїв. Сам аль-Кассам згодом загинув у перестрілці з поліцією.

Розшукується: Мохаммед Дейф - ватажок Бригад Аль-Кассам, фото 2000 року Фото: HO/AFP

Напади з-під землі та з моря

Згідно зі статтею, опублікованою 2021 року на сайті Long War Journal, "Бригади аль-Кассам" реалізують чимало "проєктів", кожен із яких слугує терору проти Ізраїлю. Протягом багатьох років вони будували ті тунелі, в яких, імовірно, нині знову закріпився ХАМАС і проти яких спрямована наземна операція Ізраїлю. Деякі з цих підземних споруд використовують і для цілеспрямованих атак. У 2006 році "Бригади аль-Кассам" викрали ізраїльського солдата Гілада Шаліта через один із таких тунелів на ізраїльській території.

Водночас бойовики "Бригад аль-Кассам" кілька разів атакували Ізраїль з моря. Наприклад, у 2014 році, коли висадилися в районі міста Ашкелон на півдні Ізраїлю. Згодом терористи були знищені в бою з ізраїльською армією. З огляду на те, що Сектор Гази перебуває в блокаді вже майже 15 років, загальний військовий потенціал і ресурси, які мають у своєму розпорядженні "Бригади аль-Кассам", все ж таки вражають, йдеться у статті Long War Journal.

Підтримка з боку Ірану

Протягом багатьох років "Бригади аль-Кассам" підтримуються Іраном. Сам ХАМАС неодноразово відкрито визнавав цю підтримку. "Ісламська Республіка Іран зробила великий внесок у передачу знань і ноу-хау, з одного боку, і транспортування ракет, з іншого", - заявив представник ХАМАСу в Тегерані Халід аль-Каддумі в інтерв'ю близькосхідному журналу "Аль-Монітор" у травні 2021 року.

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За словами Міхаеля Мільштейна, колишнього співробітника ізраїльської військової розвідки, а нині наукового співробітника Центру Моше Даяна при Тель-Авівському університеті, за останні десять років підтримка ХАМАСу з боку Тегерана значно зросла. Іран, наприклад, проводить військову підготовку бойовиків "Бригад аль-Кассама". "Вони готують снайперів, навчають їх робити міни-пастки, бути парашутистами або парапланеристами - тобто усього того, що було використано під час нападу на Ізраїль 7 жовтня", - сказав Мільштейн в інтерв'ю DW.

Поховання вбитих терористами ізраїльтян, жовтень 2023 Фото: Maya Alleruzzo/AP/picture alliance

Фінансування оповите таємницею

Як фінансуються "Бригади аль-Кассам", досі остаточно не з'ясовано у всіх деталях. Але і тут Іран відіграє помітну роль, вважає Міхаель Мільштейн. "Йдеться про величезні суми, які Іран виділяє, особливо військовому крилу ХАМАС. Тільки за останні два-три роки ця сума склала близько 100 мільйонів доларів", - сказав він.

У серпні 2020 року міністерство юстиції Ізраїлю повідомило, що йому вдалося припинити перерахування пожертв для ХАМАСу в біткойнах. Згідно з цим повідомленням, "Бригади аль-Кассам" закликали до відповідних пожертв на своїх сторінках у соціальних мережах на початку 2019 року.

Роком раніше міністерство фінансів США вже опублікувало список осіб, відповідальних за переказ "десятків мільйонів доларів", що було здійснено між "Корпусом вартових ісламської революції" (КВІР) і "Бригадами аль-Кассам". За даними відомства, головну роль у цьому відіграв банк, пов'язаний із ліванським угрупованням "Хезболла".

Ізраїльська армія на кордоні з Сектором Гази, жовтень 2023 Фото: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Контрабандна зброя

Кількість і види озброєнь, використаних під час атаки 7 жовтня, - ракети, снаряди, безпілотники та стрілецька зброя, - а також обстріли Ізраїлю, що тривають відтоді, свідчать про величезний арсенал, який є в розпорядженні ХАМАСу та його військового крила. Точні цифри невідомі.

Більшу частину зброї, очевидно, завозять у Сектор Гази контрабандою. На думку ізраїльського експерта з безпеки Мільштейна, найбільш важливими є іранські поставки через Сирію і через Ліван, де з транспортуванням зброї допомагає "Хезболла".

Цей маршрут підтвердив у грудні 2020 року і Зіад ан-Нахала, лідер палестинського угруповання "Ісламський джихад", яке також підтримується Іраном. Єрусалимський інститут стратегії та безпеки (JISS) наводить на своєму сайті цитату з інтерв'ю, яке ан-Нахала дав дружньому до Ірану каналу "Аль-Маядін" 2020 року: "Усе звичайне озброєння надходило в Газу через... "Хезболлу" і Сирію. Уся вісь опору (так керівництво Тегерану називає мережу антиізраїльських гравців) була задіяна в їхньому транспортуванні". У Сирії також існують тренувальні табори, де бойовики ХАМАС проходять спеціальну підготовку з виготовлення ракет, цитує далі JISS інтерв'ю з ан-Нахалою.

Згідно з доповіддю Центру стратегічних досліджень імені Бегіна-Садата (BESA) від 2021 року, тактика "Бригад аль-Кассама" щодо використання мирних жителів Гази як "живого щита" проти ізраїльських атак на власних бойовиків і арсенали зброї, яку неодноразово засуджували Ізраїль і міжнародна спільнота, також може бути спричинена відповідним іранським впливом, зокрема інструкцією Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Мета цієї тактики - створити у міжнародної спільноти враження, що противник діє непропорційно і завдає масштабних ударів по цивільному населенню, вбиваючи багатьох мирних жителів.

Наземні операції Ізраїлю у відповідь на напад ХАМАСу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video