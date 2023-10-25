Що відомо про тунелі, побудовані ХАМАСом у Секторі Гази

Тунелі, побудовані палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС, стануть однією з найбільших проблем для армії Ізраїлю, якщо його влада вирішить почати наземне вторгнення в Сектор Гази. ХАМАС, який США, Євросоюз, Німеччина та низка інших країн визнали терористичною організацією, володіє однією з найбільших мереж підземних комунікацій у світі, попереджають аналітики.

"Масштаб проблеми в Газі унікальний"

"Масштаб проблеми в Газі, де сотні миль тунелів перетинаються під землею, є абсолютно унікальним", - стверджує Джон Спенсер, керівник досліджень, присвячених бойовим діям у міських умовах, в Інституті сучасної війни Військової академії США у Вест-Пойнті. "Цей великий підземний комплекс є серйозною проблемою, для якої ізраїльські сухопутні війська не мають ідеального рішення", - написав він у статті, опублікованій на сайті інституту 11 жовтня.

Вважається, що мережа з приблизно 1300 тунелів має загальну довжину близько 500 кілометрів, причому деякі з них розташовані на глибині 70 метрів під землею. Більшість тунелів має не більше двох метрів заввишки та завширшки. На думку експертів, найімовірніше, саме тут утримують близько 200 заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу 7 жовтня під час терористичної атаки на Ізраїль.

У тунелях також розміщено склади зброї та іншого спорядження, продовольства, води, генераторів енергії, палива. Дослідники вважають, що лідери ХАМАСу, найімовірніше, теж ховаються під землею.

"Фактор, що нейтралізує переваги Ізраїлю"

Як зазначає Спенсер, тунелі в Газі ще більше ускладнять і без того непростий сценарій бойових дій, оскільки "дають змогу бойовикам (ХАМАСу. - Ред.) безпечно і вільно переміщатися між бойовими позиціями" і в такий спосіб є "чудовим врівноважувальним фактором, що нейтралізує переваги Ізраїлю в озброєнні, тактиці, технологіях і організації".

Фахівець із психології війни з Королівського коледжу в Лондоні Майкл Мартін вказує ще на одну проблему, що стосується ведення війни в місті. Цю проблему, за словами експерта, "можна охарактеризувати як бойові дії в трьох вимірах", й вона існує "поряд із небезпеками, які пов'язані з неможливістю розрізняти військові та цивільні цілі, що необхідно робити відповідно до міжнародного права".

"Люди стрілятимуть у вас згори, з багатоповерхівок, а також, звісно, з-під землі... І, звісно, якщо ви зруйнуєте будівлю, вона перетвориться на купу уламків, що стає дуже зручним місцем для використання її як укриття, звідки по вас відкриють вогонь у відповідь", - пояснив Мартін в інтерв'ю DW. Тож насправді місто - це "найважча місцевість, з якою може зіткнутися армія", підкреслює британський експерт.

Підготовка до очікуваного наземного вторгнення? Підрозділи ізраїльської армії біля кордону з Сектором Гази Фото: Jim Hollander/newscom/picture alliance

Знайти тунелі ХАМАСу непросто

Першочергово згадані підземні тунелі використовували для контрабанди товарів між Сектором Гази та Єгиптом, а потім - між Сектором Гази та Ізраїлем. Згодом через посилення спостереження Ізраїлем за Сектором Гази за допомогою дронів та іншого електронного шпигунського обладнання ХАМАС почав використовувати робочу силу і гроші для розширення мережі тунелів.

Але лише під час воєнної операції в Секторі Гази 2014 року ізраїльська армія виявила справжні розміри тунелів, споруджених ХАМАСом. Після цього влада Ізраїлю почала зводити загородження вздовж кордону із Сектором Гази, які простягалися і під землю, щоб не допустити виходу бойовиків тунелями на ізраїльський бік.

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Знайти тунелі непросто, вони можуть бути розміщені під найрізноманітнішими будівлями. Проте існують різні способи зробити це, зокрема за допомогою радарів та інших засобів виявлення, якими вимірюють теплові та акустичні показники і характеристики магнітного поля.

Найчастіше тунелі виявляють під час стеження за бойовиком ХАМАСу, у якого раптово зникає сигнал смартфона, або ж їх виявляють солдати під час патрулювання, повідомляв американський аналітичний центр RАND у 2017 році.

Система підземних шляхів: вид на тунель у Секторі Гази, фотографія зроблена в березні 2023 року бойовиками терористичного угруповання "Ісламський джихад" Фото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

Чи зможе Ізраїль знищити тунелі ХАМАСу?

У минулому для зачистки тунелів від живої сили противника використовували сльозогінний газ або хімічні речовини, пояснює у своїй книзі "Підземна війна" одна із провідних світових експерток у цій галузі Дафне Річмонд-Барак. Але сьогодні це "напевно вважатиметься незаконним", уточнює вона.

Можна також бомбити тунелі, і в Ізраїлю є так звані протибункерні бомби, які можуть спричиняти руйнування глибоко під землею. Однак Сектор Гази завдовжки 40 кілометрів і завширшки від 6 до 14 кілометрів із населенням 2,2 мільйона осіб є одним із найбільш густонаселених районів у світі.

Таким чином, навіть якби ізраїльські військові точно знали, де саме розташовано тунелі, ситуація на місці зробила б такі бомбардування надзвичайно складними, якщо не неможливими. Ізраїль у минулому вже застосовував так звані високоточні бомби проти тунелів, нагадують дослідники з RАND. Але бомбардування тунелів не мало однозначного успіху.

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Крім того, вести бій у тунелях досить важко: під землею темніше і набагато холодніше, звуки пострілів посилюються, використання зброї піднімає пил. Тунелі легко можуть бути заміновані. Насправді в минулому ізраїльським солдатам не дозволялося заходити в тунелі доти, доки їх не перевірили фахівці.

З 2014 року ізраїльська армія (ЦАХАЛ) задіює спеціальні підрозділи для ведення бойових дій у тунелях. Її військові проходили підготовку в спеціально для цього побудованих тунелях на території Ізраїлю, а також за допомогою віртуальної реальності. Солдати навчені роботі зі спецдатчиками для визначення того, що відбувається в тунелях. Для отримання доступу до них використовують також роботів і навчених собак.

Кордон між Ізраїлем і Сектором Гази Фото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Шанси на успіх наземної операції Ізраїлю у Секторі Гази

На думку Джона Спенсера, жодна інша військова структура у світі не проводила таку серйозну підготовчу роботу для ведення бойових дій у тунелях, як ЦАХАЛ. Зі свого боку, Дафне Річмонд-Барак у статті для газети The Financial Times, опублікованій у жовтні, зазначила, що "Ізраїлю доведеться провести тривалу і широкомасштабну повітряну і наземну операцію, щоб зруйнувати підземну інфраструктуру" в Секторі Гази.

За словами Річмонд-Барак, ізраїльська армія може зруйнувати, затопити або іншим чином перекрити тунелі, але це буде зробити дуже складно, особливо в умовах війни в місті, і це може тривати місяцями. "Навіть за такого сценарію, який потребуватиме немислимих людських жертв, малоймовірно, що всю мережу тунелів Гази буде знищено", - вважає Річмонд-Барак.

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Майк Мартін також вважає, що тунелі стануть величезною проблемою. "Існує безліч розумних речей з радарами і сейсмічною розвідкою, які можна використовувати (для виявлення тунелів. - Ред.)", - повідомив він DW. Але при цьому він вказав на те, що ізраїльська розвідка "пропустила атаку такого масштабу" - напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Тож, додає британський експерт, не можна виключити, що Ізраїль насправді не знатиме, що ХАМАС має намір робити, як він збирається захищати Сектор Гази або якими будуть його подальші плани. "Мені здається, що є великі питання щодо того, що Ізраїль робить і чого не знає", - підсумував Мартін.

Як відбувається евакуація з Сектора Гази To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video