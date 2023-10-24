Чи може Катар виступити посередником між Ізраїлем і ХАМАСом?

Регіональні інтереси, багатовекторна політика і значний досвід посередництва Катару можуть допомогти у деескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом, вважають експерти.

Під час нинішньої війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС посередницькі зусилля зосередилися на переговорах про припинення вогню і потенційному обміні полоненими і заручниками. Як повідомляють різні джерела, посередники намагаються з'ясувати, чи є реальним обмін ізраїльтян та іноземців, захоплених 7 жовтня бойовиками ХАМАСу, на палестинських жінок і дітей, яких утримують в ізраїльських в'язницях.

Так, за посередництва Катару 20 жовтня було звільнено двох громадянок США, які приїхали до Ізраїлю до рідних і були взяті в заручники бойовиками ХАМАСу у кібуці Нахаль-Оз на півдні країни. А в понеділок, 23 жовтня, бойовики ХАМАСу звільнили ще двох заручниць - громадянок Ізраїлю похилого віку.

Можливі посередники: Єгипет, Туреччина чи Катар?

Досі своє посередництво пропонував Єгипет, який підписав мирну угоду з Ізраїлем ще 1979 року і має спільний кордон з ним, а також із Сектором Гази. Туреччина, яка підтримує зв'язки з Ізраїлем, а також з ісламістською організацією "Брати-мусульмани", палестинським крилом якої в Секторі Гази є ХАМАС, також просигналізувала готовність виступити в ролі посередника.

Читайте також: Катар: захоплених ХАМАСом цивільних можуть звільнити "дуже скоро"

Катар, який уже кілька разів був посередником між воюючими сторонами - наприклад, під час конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом у 2014 році - також готовий брати участь у переговорах. Однак емірат заморозив відносини з Ізраїлем 2009 року і широко відомий щедрим фінансуванням угруповання ХАМАС, яке ЄС, США, Німеччина та низка інших західних країн визнали терористичною організацією.

Крім того, Катар також заявив, що Ізраїль несе відповідальність за напад на нього бойовиків ХАМАСу, унаслідок якого загинуло понад 1400 мирних ізраїльтян, солдатів та іноземців.

Попри це експертка з Близького Сходу і Північної Африки британського аналітичного центру Chatham House Санам Вакіль розглядає Катар як можливого посередника між Ізраїлем і ХАМАСом. Країни Близького Сходу повинні очолити процес деескалації нинішнього воєнного конфлікту, стверджує експертка у статті, опублікованій на сайті Chatham House.

"Катар уже давно діє прагматично, використовуючи фінансові стимули для деескалації напруження та збройних конфліктів між Ізраїлем і ХАМАСом", - зазначила Вакіль в інтерв'ю DW, додавши, що бачить Катар як "природного посередника, здатного забезпечити безпеку заручників і знайти шляхи для деескалації та захисту людей на місцях, тоді як гуманітарна ситуація погіршується".

Гарні відносини Катару з більшістю політичних гравців

У нинішньому конфлікті Катар може стати посередником, оскільки емірат підтримує гарні відносини з майже всіма політичними гравцями у регіоні, вважає Ґідо Штайнберґ (Guido Steinberg), співробітник берлінського фонду "Наука і політика" (SWP) та автор кількох книг про тероризм на Близькому Сході.

Так, нагадує Штайнберґ, у Катарі розміщено велику авіабазу США, і водночас емірат має гарні відносини з Іраном - заклятим ворогом Америки та Ізраїлю і головним прихильником ХАМАСу. У Катарських банках зберігаються 6 мільярдів доларів іранських активів, розморожених у рамках угоди зі звільнення п'яти американців, які раніше були затримані в Ірані. 12 жовтня телеканал CNN повідомив, що США і Катар домовилися не передавати Ірану ці кошти у відповідь на напад ХАМАСу на Ізраїль.

Читайте також: Президент Ізраїлю: ХАМАС планував хімічну атаку

Уже понад 10 років штаб-квартиру політичного крила ХАМАС розташовано в катарській столиці Досі. Нинішній лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія з 2020 року живе в Туреччині та Катарі. Як зазначає Ґідо Штайнберґ, 7 жовтня Ханія у прямому ефірі катарської телекомпанії "Аль-Джазіра", яка переважно фінансується урядом країни, приблизно 30 хвилин із гордістю розповідав про напад ХАМАСу на Ізраїль "без будь-яких коментарів із боку редакторів" телекомпанії.

Лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханія з 2020 року живе в Туреччині і Катарі Фото: Hamas Chief Office/ZUMA Pree Wire/picture alliance

"Можна припустити, що Ханія заздалегідь знав про напад (на Ізраїль. - Ред.), а це означає, що принаймні деяку інформацію про підготовку нападу в Досі мали", - припустив експерт у розмові з DW. Однак він не вважає, що уряд Катару був заздалегідь проінформований про це.

Експертка: Зв'язки Катару з ХАМАСом ослабли

Співробітниця Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Чінція Б'янко також сумнівається, що уряд Катару знав про підготовку нападу ХАМАСу на Ізраїль, хоча і з іншої причини.

"У межах зближення із Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном і Єгиптом 2021 року, що поклало кінець чотирирічній ізоляції країни в регіоні, Катар погодився звести свої відносини з ХАМАСом до мінімуму", - вказала Б'янко в інтерв'ю DW. - Це включало скорочення фінансових потоків у Сектор Гази".

На думку експертки, у Катару "немає тих важелів впливу, які були раніше", що, своєю чергою, може позначитися на вплив емірату за столом переговорів.