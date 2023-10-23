Президент Ізраїлю: ХАМАС планував хімічну атаку

В одного з терористів знайшли детальні інструкції виготовлення та застосування хімічної зброї, зокрема ціаніду, заявив Іцхак Герцог.

Ізраїль має у своєму розпорядженні докази того, що палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС (визнане терористичною організацією в Ізраїлі, США та ЄС. - Ред.) планувало напад із застосуванням хімічної зброї, заявив президент Ізраїлю Іцхак Герцог 23 жовтня в інтерв'ю британській телекомпанії Sky News .

За його словами, в одного з бойовиків ХАМАСу під час обшуку виявили флешку з детальними інструкціями виготовлення та застосування хімічних озброєнь, зокрема детальну інформацію про застосування ціаніду.

Як заявив Герцог, ці інструкції засновані на "навчальному посібнику" терористичного угруповання "Аль-Каїда" від 2003 року, що свідчить про зв'язок між ХАМАСом і "Аль-Каїдою".

Президент Ізраїлю пообіцяв жорсткі дії проти ХАМАСу: "Те, що ми пережили, - це чисте зло. Ми повинні його викорінити". Герцог також розкритикував пропалестинські демонстрації в Лондоні та інших містах, заявивши, що таким шляхом надається підтримка злу.

7 жовтня бойовики ХАМАСу здійснили масштабний і кровопролитний напад на Ізраїль, внаслідок якого загинули понад 1400 ізраїльтян, понад дві сотні були захоплені терористами в заручники. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАСу.

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