У Лондоні тисячі людей вийшли на пропалестинську акцію

Британська поліція попереджала, що затримуватиме всіх, хто демонструє підтримку бойовиків ХАМАСу.

Тисячі людей зібралися в суботу, 14 жовтня, в центрі Лондона на пропалестинську акцію протесту, незважаючи на попередження поліції про те, що кожен, хто демонструє підтримку бойовиків ХАМАСу, може бути затриманий.

Учасники акції, які зібралися біля штаб-квартири BBC News вранці, рушили ходою до будівлі парламенту та резиденції прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака на Даунінг-стріт. Деякі з них тримали палестинські прапори та плакати з гаслами "Свободу Палестині", "Припинити різанину" та "Санкції для Ізраїлю".

Хода завершилася мітингом з пропалестинськими гаслами та критикою британського уряду за підтримку Ізраїлю у протистоянні терористичній ісламістській організації ХАМАС.

До охорони громадського порядку були залучені близько тисячі правоохоронців. Поліція та уряд Британії занепокоєні сплеском антисемітських злочинів та інцидентів у королівстві відтоді, як 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. У Великобританії ця терористична організація заборонена. Її члени, а також ті, хто закликає до її підтримки можуть бути ув'язнені до 14 років, пише AFP.

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У Німеччині забороняють пропалестинські акції

Між тим у німецьких містах Берлін і Франкфурт-на-Майні місцева влада заборонила проведення пропалестинських акцій.

У Дюссельдорфі 14 жовтня на дозволену демонстрацію вийшли кілька сотень людей. Як повідомляє dpa, у Кельні після зоборони влади міста акцію на підтримку палестинців дозволив суд. Вона відбулася недалеко від місця проведення проізраїльського мітингу.

Водночас заклади єврейського громадського життя у Німеччині перебувають під посиленою охороною поліції. Заходи вживаються після того, як 7 жовтня, коли терористи ХАМАСу здійнили напад на Ізраїль, у німецьких містах почали "святкувати перемогу палестинського опору" та проводити антиізраїльські акції.

За офіційними даними, станом на кінець 2021 року в Німеччині мешкали майже 1,5 мільйона громадян і підданих арабських держав. Ще близько 1,8 мільйона мають міграційне походження з арабських держав.

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