Західний берег річки Йордан: дедалі більше насильства

Після терористичної атаки ХАМАСу Ізраїль продовжує завдавати ударів по цілях у Секторі Гази. На Західному березі річки Йордан люди у відчаї і гніві виходять на вулиці. Репортаж DW з Рамалли.

Вулиця, що веде до мечеті Абдель Насера, у п'ятницю після обіду була переповнена людьми. Перед входами до крамниць, поруч із товарами, у кілька рядів стояли віряни, чоловіки й діти. Дехто розстелив на асфальті невеликі килими. Інші використовували шарфи чи картонні коробки або ставали на коліна просто на голий асфальт, щоб помолитися, у той час як з гучномовців мечеті лунав голос імама. Тут, у місті Рамалла на Західному березі річки Йордан, що контролюється Ізраїлем, палестинці дуже уважно стежать за подіями в Газі і за тим, як на ці події реагує світ. Протягом останніх тижнів різні групи тут неодноразово закликали до протестів і проводили їх.

Молитва закінчилася, і натовп повільно починає рухатися, прямуючи до центральної вулиці міста. Цей протест не став особливо велелюдним, але велика кількість прапорів, плакатів і гучні вигуки не залишають сумнівів у переконаності демонстрантів.

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Деякі демонстранти відкрито симпатизують ХАМАСу - серед них і цей хлопець Фото: Max Zander/DW

Західним берегом річки Йордан керує не палестинський ісламістський рух ХАМАС, визнаний Євросоюзом, США, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією, а адміністрація Палестинської автономії (ПА), в якій домінує рух ФАТХ. Багато хто сприймає її як слабку, корумповану, некомпетентну і неефективну, особливо в нинішній ситуації.

Заступник генерального секретаря ФАТХ Сабрі Саїдам перебуває біля акції протесту. На його думку, в ситуації, що склалася, винен насамперед Захід. Він нагадав промову голови адміністрації ПА Махмуда Аббаса в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, у якій він застеріг від того, щоб світова спільнота відвернулася від палестинців. "Палестинська автономія несе відповідальність за захист своїх громадян. Але Ізраїль перешкоджає їхнім діям. Ізраїль створює дедалі більше перешкод", - каже Саїдам.

Сабрі Саїдам, заступник генерального секретаря ФАТХ: "Ізраїль створює дедалі більше перешкод" Фото: Max Zander/DW

Солідарність з ХАМАСом зростає

Його партія ФАТХ та ХАМАС є історичними ворогами одне для одного. І все ж у натовпі, поряд з палестинськими прапорами і жовтим прапором ФАТХ, можна було побачити чимало зелених прапорів ХАМАСу. Під час терористичних атак ХАМАСу 7 жовтня з ізраїльського боку загинуло, за даними військових, 1400 осіб - солдатів і цивільних. Близько 200 осіб було викрадено і взято у заручники ХАМАСом. Багато західних країн, включаючи Німеччину, і деякі арабські держави визнали ХАМАС терористичною організацією. Але для багатьох тут, на Західному березі річки Йордан, вона сприймається як єдиний голос, який у них залишився.

Такої ж думки дотримується й професорка Ісла Хіджаб. Спочатку вона відмовлялася розмовляти з DW, називаючи німецького мовника упередженим та сіоністським. Врешті-решт вона погодилася на інтерв'ю. "Ми не терористи, ми боремося за свої права вже понад 70 років", - каже жінка. За словами Хіджаб, ХАМАС є частиною палестинського суспільства, і саме так його й слід сприймати.

Демонстрантка Ісла Хіджаб: "Ми не терористи, ми боремося за своє право вже понад 70 років" Фото: Max Zander/DW

Вона також переконана, що Німеччина, як і інші країни, має подвійні стандарти, коли йдеться про життя ізраїльтян і палестинців. "Ми були колонізовані, пригноблені, в Газі відбувається геноцид, а західні ЗМІ закривають очі на ці факти, повторюючи, як папуги, що Ізраїль має право на самозахист", - стверджує вона.

Страх за родичів у Газі

Багато людей на Західному березі мають родичів у Газі. За даними ХАМАСу, понад 4300 людей вже загинули в результаті ізраїльських атак, які є відповіддю на терор ХАМАСу. Багато людей тут, у Рамаллі, втратили близьких або живуть у страху, що з ними щось може статися. Серед них - Хіям Мухаммед Ібрагім, донька якої живе в Газі. Літня жінка стоїть біля акції протесту, одягнена у все чорне, зі зім'ятою хусткою в лівій руці.

Хіям Мухаммед Ібрагім дуже хвилюється через те, що її донька перебуває в Секторі Гази Фото: Max Zander/DW

"Вони бомбардують будинки з цивільними, це ганьба, навіщо вони це роблять? Донька мені каже: "Я тремчу, я не можу витримати бомбардування, кожен день, кожну годину бомби. Ми не можемо спати", - тремтячим голосом розповіла жінка. Ібрагім також каже, що не може пробачити того, що відбувається, арабським державам: "Вони покинули нас напризволяще". Тоді жінці стало зле, хтось підхопив її і подав води, до місця події підбігли санітари.

2023 рік - найсмертоносніший рік на Західному березі річки Йордан

Події в Газі викликають гнів і відчай серед палестинців на Західному березі. Але ще до 7 жовтня ситуація для них значно погіршилася. Згідно з даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, 2023 рік став найсмертоноснішим роком на Західному березі річки Йордан з моменту початку спостережень у 2008 році. Ще до війни в зіткненнях цього року загинуло понад 29 ізраїльтян, переважно єврейських поселенців. Водночас, у зіткненнях з ізраїльськими військовими або з озброєними поселенцями загинуло 189 палестинців. Ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан визнані Міжнародним судом ООН та Організацією Об'єднаних Націй незаконними з огляду на міжнародне право.

Демонстранти в Рамаллі на Західному березі річки Йордан Фото: Max Zander/DW

За тижні, що минули з початку загострення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом, на Західному березі річки Йордан загинули десятки палестинців. Однією з причин цього є розширення військових операцій, під час яких були заарештовані сотні палестинців. Але також спостерігається помітне зростання насильства з боку єврейських поселенців. Палестинська правозахисна організація Al Haq заявляє, що з 7 жовтня в зіткненнях з ізраїльськими солдатами і озброєними поселенцями було вбито 80 палестинців, зокрема й 20 неповнолітніх.

Акція у Рамаллі закінчилася стріляниною і пораненими

Перехрестя біля мечеті у Рамаллі після молитви швидко спорожніло, демонстранти пішли далі до ізраїльського контрольно-пропускного пункту. Туди дійшла лише частина людей, які від початку брали участь у демонстрації, зокрема й кілька молодих людей у каптурах. На кільцевому перехресті, приблизно за 200 метрів від єврейського поселення Бейт-Ель, група зібралася на автозаправній станції та біля неї. Збоку - напоготові машини швидкої допомоги Червоного Півмісяця, а також санітари з яскравими жилетами, на яких арабською та англійською мовами написано: "Не стріляйте, я - не мішень, я - рятувальник".

"Не стріляйте, я - не мішень, я рятувальник" - написано на помаранчевих жилетах санітарів Фото: Max Zander/DW

Кілька молодиків підпалили автомобільні шини. Таким чином вони хотіли, щоб чорний дим заблокував видимість ізраїльським солдатам, які зайняли позиції на високих бетонних стінах поселення. Ситуація напружена. Хлопчик з жовтою пов'язкою на голові підкотив шину у вогонь і відійшов. Час від часу з натовпу вибігав юнак у каптурі й запускав з рогатки камінь у бік солдатів. Чи влучив він у щось на такій відстані, невідомо.

Одному з метальників каміння лише 14 років. На запитання, чому він прийшов сюди, він відповів, що хоче захистити свою країну і показати євреям, що є опір і є люди, які люблять свою країну.

Цей 14-річний хлопець кидав каміння в ізраїльських солдатів, бо хоче тим самим захистити свій дім і чинити опір Фото: Max Zander/DW

Ізраїльські військові не лише спостерігали за ситуацією - вони також стріляли. Звук пострілів лунав над площею перед заправкою. Один з чоловіків впав на землю, інші чоловіки негайно підбігли, щоб занести його в карету швидкої допомоги, яка під'їхала. На землі поруч з бензоколонкою видно кров.

Відповідаючи на запит DW, в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що серед іншого використовували й бойові набої для припинення заворушення.

Наприкінці дня Червоний Півмісяць нарахував 16 поранених лише в Рамаллі.

Як відбувається евакуація з Сектора Гази To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video