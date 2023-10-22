ЦАХАЛ вдарив по мечеті на Західному березі річки Йордан

Ізраїльські військові у неділю, 22 жовтня, заявили про завдання удару по мечеті у місті Джанін на окупованому Західному березі річки Йордан і попередили про посилення бомбардувань Сектора Гази, яким керує ХАМАС.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що мечеть Аль-Ансар, розташована в таборі для біженців в Джаніні, використовується бойовиками ХАМАС та "Ісламського джихаду" і назвала це місце "базою терористів", яка використовувалася для планування атак, передає dpa.

Палестинське міністерство охорони здоров'я повідомило про двох загиблих унаслідок операції Ізраїля. За даними відомства, у неділю під час зіткнень у районах Наблус і Джанін було вбито ще трьох палестинців.

Наслідки авіаудару Ізраїля по мечеті в Джаніні Фото: Raneen Sawafta/Reuters

Ситуація з безпекою на Західному березі річки Йордан була напруженою протягом кількох місяців і лише посилилася після 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС у Газі прорвали оборону кордону та убили понад 1,4 тисячі людей і викрали щонайменше 212 інших. Підтримка ХАМАСу, яке визнане терористичною організацією у ЄС, США, ФРН та низці інших країн, залишається сильною серед палестинського населення Західного берега.

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Існують побоювання, що щоденні спалахи насильства між палестинцями, ізраїльськими поселенцями та ізраїльськими військовими можуть перерости у інший фронт війни між ХАМАСом та Ізраїлем. За даними палестинської сторони, за останні два тижні на Західному березі річки Йордан було вбито 90 палестинців. З початку року загинуло 286 палестинців.

Між тим, тривають ракетні обстріли по Ізраїлю з боку палестинських бойовиків у Секторі Гази. За даними ізраїльської армії, з початку війни два тижні тому із Сектора Гази по Ізраїлю було випущено близько семи тисяч ракет. ЦАХАЛ також завдає авіаударів, очікується наземне вторгнення. Міністерство охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, повідомило про понад 4,3 тисяч загиблих унаслідок ізраїльських контратак. Ці цифри неможливо перевірити незалежно.

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