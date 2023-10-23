Ізраїль: сім'ї заручників чекають на повернення близьких

Рідні заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу під час нападу на південь Ізраїлю, сподіваються, що міжнародна допомога поверне їхніх близьких додому. DW поговорила з деякими з родичів.

У Яїра Мозеса проблеми зі сном, виглядає він виснаженим. Чоловік нічого не чув ні про своїх батьків Маргаліт і Гаді, ні про інших родичів починаючи з суботи, 7 жовтня, коли бойовики руху ХАМАС, визнаного Євросоюзом, США, Німеччиною та низкою інших країн терористичною організацією, атакували ізраїльський кібуц Нір Оз, розташований неподалік від кордону з Сектором Гази. "Ми не знаємо, що з ними сталося. Чи все з ними гаразд? Чи поранені вони? Моя мама - дуже хвора жінка. Їй потрібні ліки", - каже Мозес в інтерв'ю DW.

У вівторок, 17 жовтня, він стояв перед будівлею посольства Німеччини в Тель-Авіві, тримаючи в руках фотографії своїх батьків. Батьки Яїра розлучені, про нову дружину батька також немає інформації, як і про її доньку та двох онучок. Мозес прийшов до посольства ФРН разом з іншими людьми, частина з яких має зв'язки з Німеччиною або два громадянства - німецьке та ізраїльське.

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Усі ці люди очікували зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz), який того дня відвідав Ізраїль на знак солідарності. Шольц зустрівся з сім'ями, чиї родичі зникли безвісти після нападу ХАМАСу або перебувають у заручниках у Газі. Яїр Мозес сподівається, що Німеччина допоможе домогтися звільнення заручників: "Тиск (на ХАМАС. - Ред.) має чинитися з боку всього світу, і ми були вдячні, що він (Шольц. - Ред.) приїхав".

Тривалий процес упізнання жертв терактів

Мати Яїра Мозеса Маргаліт офіційно вважається зниклою безвісти. "Ми передали зразки ДНК у поліцію, але поки не отримали від них відповіді, - розповів DW її брат Ханан Коен. - Ми знаємо тільки, що її телефон засікли десь у Газі. І що її колишній чоловік, Гаді, теж перебуває в Газі як заручник. Але ми не знаємо точно, що сталося з моєю сестрою, а також із дружиною і дітьми Гаді".

За словами Ханана, їм терміново потрібна інформація про родичів і їхнє самопочуття. Процес упізнання загиблих під час терактів 7 жовтня все ще триває, і деякі ізраїльтяни поки що точно не знають, що сталося з їхніми рідними.

Яїр Мозес шукає будь-яку інформацію про свою матір, яка зникла безвісти після теракту ХАМАСу Фото: Tania Kraemer/DW

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) повідомила, що понад 200 заручників утримуються в Газі. Терористичні угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" стверджують, що в їхніх руках перебуває до 250 заручників, включно з цивільними особами та солдатами. Уряд Ізраїлю оголосив війну ХАМАСу після нападу бойовиків угруповання на понад 20 ізраїльських населених пунктів на півдні країни, під час яких було вбито сотні мирних жителів і солдатів, а також захоплено заручників.

Відтоді загинуло близько 1400 ізраїльтян, серед яких багато мирних жителів. За даними палестинських органів охорони здоров'я, у Секторі Гази, де проживає близько 2,2 мільйона осіб, унаслідок ізраїльських ударів загинуло понад 3700 осіб. Десятки тисяч палестинців були змушені покинути свої домівки в умовах повної блокади Гази, запровадженої Ізраїлем, який хоче повністю викорінити ХАМАС у регіоні.

Тиск на владу Ізраїлю з метою повернення заручників

На другому тижні бойових дій родичі та друзі зниклих безвісти і викрадених встановили намет біля комплексу будівель міністерства оборони Ізраїлю в центрі Тель-Авіва, щоб чинити тиск на уряд з метою звільнення заручників. Як припускають, наземне вторгнення ЦАХАЛу у Газу, що наближається, може ускладнити цей процес і будь-які можливі переговори щодо заручників. ХАМАС та інші палестинські угруповання стверджують, що наразі внаслідок масованих авіаударів Ізраїлю по Газі вже загинуло понад 20 заручників.

17 жовтня Орлі Бар Кіма розрізала жовті стрічки і роздавала їх присутнім біля будівлі міноборони Ізраїлю. Люди тримали в руках плакати з іменами зниклих безвісти або викрадених, а деякі роздавали білі троянди. "Ми хочемо сказати нашому уряду, всьому світу, що ми хочемо повернути наших дітей. Ми хочемо повернути наших матерів і бабусь, - заявила Орлі Бар Кіма в інтерв'ю DW. - Ми всі разом у цьому беремо участь, і уряд зобов'язаний повернути їх". Наразі невідомо, чи ведуться непрямі переговори між ХАМАСом та Ізраїлем про долю заручників, і деякі родичі обурені повільними діями уряду.

Орлі Бар Кіма (ліворуч) хоче, щоб ізраїльська влада активніше домагалася звільнення заручників Фото: Tania Kraemer/DW

Ще 15 жовтня ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху зустрівся з деякими родичами заручників, пообіцявши їм повернути їхніх рідних додому. Це була перша подібна зустріч, що відбулася більш ніж через тиждень після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, як повідомляється, заявив у суботу, що наразі активні переговори з цього приводу не ведуться. Водночас на міжнародному рівні спроби сприяти звільненню заручників активізувалися.

Постачання допомоги в Газу викликає обурення у сімей заручників

Ізраїль заявив, що не допустить надходження допомоги в Газу через свої КПП, які зараз повністю закрито, поки ХАМАС не звільнить усіх заручників. Однак у кабінеті Нетаньяху уточнили, що дозволено буде доставляти воду, медикаменти та продовольство в південну частину Гази з Єгипту - за умови, що все це не потрапить до рук ХАМАСу.

Угоду про можливе постачання гуманітарної допомоги до Гази зустріли з різкою критикою у "Форумі сімей заручників і зниклих безвісти", створеному для представлення інтересів деяких сімей викрадених ізраїльтян. У заяві цієї групи зазначено, що дозвіл на доставку гуманітарної допомоги в Газу є "жахливим рішенням".

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У минулому такі країни, як Єгипет і Катар, часто виступали посередниками між ХАМАСом та Ізраїлем. Вважається, що Німеччина також сприяла обміну полоненими між ліванським шиїтським воєнізованим угрупованням "Хезболла" та Ізраїлем у 2008 році. Востаннє Ізраїль і ХАМАС через посередників обмінювалися полоненими 2011 року, коли ізраїльського солдата Гілада Шаліта, захопленого 2006 року бойовиками ХАМАСу, звільнили після п'яти років полону в обмін на звільнення 1027 палестинських ув'язнених, які перебували в ізраїльських в'язницях.

Але цього разу, з огляду на величезну кількість заручників, серед яких мирні жителі, включно з людьми похилого віку, дітьми та підлітками, завдання сильно ускладнюється. Для сім'ї Маргаліт Мозес кожен день очікування стає справжнім жахом. "Будь-яка новина краща, ніж незнання, - зізнається її брат Ханан Коен. - Навіть якщо сестра мертва, мені просто необхідно це знати".