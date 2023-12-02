У заручниках ХАМАСу залишаються 136 людей - Ізраїль

Це 114 чоловіків, 20 жінок і двоє дітей. Переважна більшість заручників, 125 людей, є ізраїльтянами. З 11 іноземців восьмеро заручників - з Таїланду.

На даний час у заручниках терористичного ісламістського угруповання ХАМАС залишаються 136 людей - двоє дітей, 20 жінок та 114 чоловіків, десятьом з них більше 75 років. Переважна більшість заручників, 125 людей, є ізраїльтянами, а з одинадцяти іноземних громадян восьмеро заручників - з Таїланду.

Про це йдеться у заяві офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, оприлюдненій ізраїльською розвідувальною службою "Моссад" у суботу, 2 грудня.

Зазначається, що під час обмінів упродовж дії режиму припинення вогню з полону терористів вдалося звільнити 84 ізраїльських жінок та дітей, а також 24 іноземних громадян.

Крім цього, "Моссад" повідомив про те, що 2 грудня Ізраїль відкликав з Катару своїх представників з переговорів про припинення вогню. "Через глухий кут у переговорах і за вказівками прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху голова "Моссаду" Давід Барнеа наказав переговорній групі в Досі повернутися додому. Терористична група ХАМАС не виконала своїх зобов'язань за угодою, яка включала звільнення всіх жінок і дітей, які були у списку, наданому ХАМАСом, який її санкціонував", - цитує заяву The Times of Israel.

У свою чергу, терористичне ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що утримує у заручниках ізраїльських військових, а також цивільних, які раніше служили вАрмії оборони Ізраїлю . Про це 2 грудня повідомила агенція Reuters з посиланням на заяву віцекомандира угруповання.

Представник терористів також заявив, що обмін заручників буде можливим тільки під час припинення вогню та за умови звільнення усіх палестинських в'язнів у Ізраїлі. "Ми не підемо на жодні компроміси", - цитує Reuters віцекомандира терористичного угруповання.

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Тижневий режим тиші у Газі

Тимчасовий режим припинення вогню, узгоджений Ізраїлем із ХАМАСом за посередництва Катару спершу на чотириденний термін, діяв з 24 листопада. Після цього Ізраїль і ХАМАС домовилися про продовження режиму припинення вогню ще на два дні, а потім - ще на один день. За умовами першочергової угоди, за цей час бойовики ХАМАСу мали передати Ізраїлю 50 жінок і дітей із числа заручників, захоплених 7 жовтня. Ізраїль же мав звільнити зі своїх в'язниць 150 палестинських в'язнів - жінок і підлітків. У підсумку під час тижневого перемир'я ХАМАС та інші бойовики в Газі звільнили понад 100 заручників, більшість з яких - ізраїльтяни, в обмін на 240 палестинців, зазначає агенція AP. У полоні палестинських бойовиків залишається таким чином близько 140 заручників.

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Крім звільнення заручників, умови тимчасового перемир'я передбачали призупинення польотів ізраїльської авіації над Сектором Гази на шість годин на день, щоденний пропуск у всі райони сектора 200 вантажівок із гуманітарною допомогою та медикаментами, а також чотирьох вантажівок із паливом.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

Конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАСу, а також здійснює наземну військову операцію. За твердженням підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 15 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.