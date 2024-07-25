Нетаньяху закликав США створити альянс проти Ірану

Біньямін Нетаньяху закликав США створити військовий альянс з Ізраїлем для протистояння Ірану. Він відкинув звинувачення в тому, що Ізраїль навмисно завдає ударів по мирному населенню Сектора Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запропонував США створити разом із його країною військовий альянс для протистояння іранській загрозі. Під час виступу у Конгресі США в середу, 24 липня, Нетаньяху також закликав Вашингтон прискорити постачання Ізраїлю військової допомоги задля прискорення знищення терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Гази.

Нетаньяху заявив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС - це не конфлікт двох цивілізацій, а "зіткнення між цивілізацією і варварством, між тими, для кого священне життя, і тими, хто прославляє смерть". Він наголосив, що Ізраїль веде війну з тероризмом, який загрожує не тільки йому, а й США, і арабському світу. При цьому як за ХАМАСом, так і ліванським радикальним угрупованням "Хезболла" і єменськими хуситами стоїть Іран, зазначив ізраїльський прем'єр. Він назвав правлячий у Тегерані режим головною загрозою безпеці на Близькому Сході та в усьому світі.

Учасників пропалестинських демонстрацій - одна з яких саме проходила перед будівлею Конгресу у Вашингтоні, коли там виступав Нетаньягу - прем'єр-міністр Ізраїлю назвав "корисними ідіотами Ірану", які "перебувають на боці ґвалтівників і вбивць". Багато з таких протестувальників самі не знають, про що говорять, висуваючи гасла на кшталт "Геї - за Газу", наголосив Нетаньяху. "З таким самим успіхом вони могли б тримати плакати "Курчата - за KFC" (KFC, або Kentucky Fried Chicken - міжнародна мережа ресторанів, що спеціалізується на стравах із курятини. - Ред.), - зіронізував глава ізраїльського уряду.

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Нетаньяху: Ізраїль не воює з мирним населенням Сектора Гази

Прем'єр-міністр Ізраїлю відкинув звинувачення в тому, що удари Ізраїлю спрямовані проти мирного населення Сектора Гази. Навпаки, заявив Біньямін Нетаньяху, "ізраїльська армія розкидала мільйони листівок, розіслала мільйони текстових повідомлень, зробила сотні тисяч телефонних дзвінків, щоб запобігти шкоді палестинському цивільному населенню". Водночас рух ХАМАС "зробив усе, що в його силах, щоб наразити на небезпеку" мирних палестинців - зокрема, використовуючи їх як "живий щит", вказав Нетаньяху.

"Якщо в Секторі Гази є палестинці, які не отримують достатньо їжі, то це не тому, що Ізраїль блокує доставку їм гуманітарної допомоги. А тому, що ХАМАС її розкрадає", - наголосив ізраїльський прем'єр.

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20 травня головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан вимагав видата ордери на арешт Біньяміна Нетаньяху та міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, звинувативши їх у військових злочинах та злочинах проти людяності на палестинських територіях. Нетаньху та Галант відповідальні за "широкомасштабний та систематичний напад на палестинське цивільне населення", вважає Хан.

Водночас він видав ордер на арешт трьох лідерів ХАМАСу: Ях'ї Сінвара, Мухаммада Аль-Масрі та Ісмаїла Ханії. Їх також звинувачують у військових злочинах та злочинах проти людяності, включаючи вбивства, захоплення заручників, акти сексуального насильства та тортури.