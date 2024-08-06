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Ліван: Уряд старається запобігти атаці "Хезболли" на Ізраїль

Віолетта Чайковська
6 серпня 2024 р.

У МОЗ Лівану заявили, що четверо людини загинули внаслідок удару Ізраїлю по півдню країни. За даними ЗМІ, всі загиблі були бойовиками радикального ісламістського угруповання "Хезболла".

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Перехоплення Ізраїлем ракет, випущених з Лівану, 27 червня 2024
Архівне фото перехоплення Ізраїлем ракет, випущених з ЛівануФото: Ayal Margolin/REUTERS

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бу Хабіб запевнив, що уряд країни намагається запобігти масштабній атаці ліванського радикального шиїтського руху "Хезболла", підтримуваного Іраном, на Ізраїль. Про це він повідомив у вівторок, 6 серпня, на пресконференції зі своїм єгипетським колегою, передає Reuters.

Тим часом міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що 6 серпня четверо людей загинули внаслідок ізраїльського удару по півдню країни, а джерело міжнародної агенції AFP в силових структурах повідомило, що "всі вони були бойовиками "Хезболли".

Ескалація на Близькому Сході

Напруженість на Близькому Сході зросла за останній тиждень після вбивства в Ірані Ісмаїла Ханії - глави політичного бюро палестинського терористичного угруповання ХАМАС, яке здійснило масштабний напад на Ізраїль в жовтні 2023 року, а також ізраїльського удару по передмістю Бейрута, внаслідок якого загинув один із командирів "Хезболли" Алі Абд Алі.

За даними ЗМІ, у відповідь на вбивство Ханії в Тегерані, куди він приїхав на інвгурацію нового іранського президента Масуда Пезешкіяна, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати удару по Ізраїлю.

За інформацією американських ЗМІ, розвідка США вважає, що Іран може атакувати Ізраїль з допомогою "Хезболли" у найближчі дні чи навіть години.

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