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Нова атака дронів на Курську і Бєлгородську області Росії

Ольга Лебедєва | Євгенія Наконечна
8 серпня 2024 р.

Над Бєлгородською областю збито 14 безпілотників, над Курською - три, над Орловською - один, заявило міноборони РФ. Глава Курської області повідомив також про 12 збитих ракет.

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Український безпілотник "Вампір"
Український безпілотник "Вампір"Фото: Avalon/Photoshot/picture alliance / Dmytro Smolienko

Міністерство оборони Росії заявило про нову атаку українських безпілотників на регіони поблизу кордону з Україною. У ніч на четвер, 8 серпня, збиті 14 БПЛА літакового типу над Бєлгородською областю і два - над Курською, написало відомство в Telegram. Крім того, рано вранці того самого дня "перехоплено над Курською та Орловською областями" два українських безпілотники, повідомили у міноборони РФ.

Зі свого боку, тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов вранці 8 серпня повідомив, що за ніч у регіоні збито шість дронів і п'ять ракет. Вночі він також написав у Telegram, що над Курською областю російські сили ППО збили сім ракет ЗСУ.

Тим часом російське видання "Медуза" зазначає, що російські Z-блогери пишуть про нові успіхи ЗСУ в Курській області. За даними провоєнних Telegram-каналів, українські підрозділи зайняли околиці міста Суджа і підійшли до селища Кореневе. Влада РФ і Курської області не коментує цих повідомлень.

Бої в Курській області

Із 6 серпня в Суджанському і Кореневському районі Курської області тривають бої. За даними російського міноборони і військових експертів, на територію РФ зайшли підрозділи української армії. До них у полон потрапили щонайменше двоє російських строковиків, а російська армія втратила щонайменше вертоліт Ка-52 - його збив FPV-дрон. Влада РФ заявляє, що "зупинила просування противника" і "контролює ситуацію", проте з'являються свідчення боїв уже в місті Суджа з 5-тисячним населенням за 10 кілометрів від кордону.

Президент РФ Володимир Путін охарактеризував прорив ЗСУ, які перейшли через кордон із Курською областю приблизно за 500 км від Москви, як "масштабну провокацію". Начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов під час наради керівників силових відомств із Путіним представив доповідь про просування ЗСУ. За його версією, чисельність військових збройних сил України, які висунулися для захоплення ділянки території Суджанського району Курської області, становила "до однієї тисячі осіб".

Україна, яка обороняється від російського вторгнення, повідомлення про прорив кордону офіційно не коментувала. У США заявили, що зв'язалися з українськими військовими, щоб дізнатися про цілі операції в Курській області.

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