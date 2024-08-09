Пентагон: Події у Курській області відповідають політиці США

Речниця міноборони США підтвердила, що Україна може використовувати надану їй зброю під час операції на території Росії в прикордонні. Проте, вона наголосила, що США не підтримує далекобійні атаки.

Україна має право захищати себе, а події у Курській області відповідають політиці Сполучених Штатів, заявила на брифінгу у Пентагоні заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх у четвер, 8 серпня.

"Це (події у Курській області РФ. - Ред.) відповідає нашій політиці, і ми від самого початку підтримували Україну і те, що вона має право захистити себе від атак, які здійснюються через кордон, та через необхідність перехресного вогню. Таким чином, вони вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які походять з регіону, де вони можуть діяти нашою зброєю в межах політики США. Щодо фактичної операції, яка триває в Курській області, про яку ви згадали, вам слід адресувати це питання українцям. Ми отримуємо більше інформації, але насправді вони самі мають розповідати про свої операції", - сказала заступниця речника Пентагону у відповідь на запитання журналістів.

Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх Фото: ack Sanders/DoD/ZUMA Press Wire/picture alliance

Сінгх додала, що США, як і раніше, не підтримують далекобійні атаки по території Росії. "Ми не підтримуємо далекобійні атаки по Росії. Ми говорили про це від початку. Я не буду малювати карту з кружечками, де вони можуть і не можуть завдавати ударів, але ми дуже чітко про це говорили з українцями", - наголосила вона.

Раніше цього ж дня голова комітету з питань оборони Бундестагу Маркус Фабер (Marcus Faber) заявив, що він не бачить проблеми в тому, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, для свого наступу на російську територію.

WP: Україна запросила у США дозвіл на використання ATACMS у Курській області

Тим часом The Washington Post повідомляє, що радник президента Володимира Зеленського, який побажав зберегти анонімність, зазначив, що Україна запросила у США дозвіл на використання ATACMS для оборони зайнятих районів Курської області в Росії. Дальнобійні ракети ATACMS планується застосовувати по військових аеродромах, де базуються літаки армії РФ, які бомбардують позиції ЗСУ.

Як повідомив радник Зеленського, таке рішення дозволило б українським військовим утримувати захоплені райони Курської області. "Це дасть необхідні важелі впливу для переговорів з Росією - ось у чому суть", - наголосив він.

На відео з Курської області, опублікованому російськими Telegram-каналами, потрапили щонайменше один наданий США Stryker і німецька бойова машина Marder. The Washington Post не змогла з'ясувати, коли було знято ці кадри. Раніше США дали Києву дозвіл використовувати американську військову техніку для ударів по цілях на території Росії не далі ніж на 100 кілометрів від кордонів України.