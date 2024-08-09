Генштаб ЗСУ повідомив деталі удару по аеродрому у Липецьку

У ході атаки уражені склади з керованими авіаційними бомбами та низка інших об’єктів в районі летовища, зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа, звітує генеральний штаб ЗСУ.

Генеральний штаб Збройних сил України вранці у п'ятницю, 9 серпня, розповів про деталі нічної операції з ураження військового аеродрому у Липецькій області Росії.

"Сили оборони України успішно уразили військовий аеродром та засоби ППО російських окупантів", - ідеться у дописі генштабу у Facebook.

Повідомляється, що у ході атаки уражені склади з керованими авіаційними бомбами та низка інших об’єктів в районі летовища. "Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація", - повідомили українські військові.

У генштабі ЗСУ наголосили, що на аеродромі "Липецьк" у Росії базуються літаки Су-34, Су-35 та МіГ-31 повітряно-космічних сил рф. Про результати ураження цих об'єктів українські військові відзвітують пізніше.

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Ураження зенітних ракетних дивізіонів Росії на Донеччині

Також повідомляється, що вночі українські військові підрозділи завдали ударів по зенітних ракетних дивізіонах Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. "Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох - від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Щодо інших двох цілей інформація наразі уточнюється. Водночас, зафіксовано припинення роботи всіх трьох радарів ворога після ударів", - повідомили в генштабі ЗСУ.

Як повідомлялось, у ніч на 9 серпня РФ повідомила про масовану атаку дронів на кілька її областей. За даними міністерства оборони Росії, тільки збитими за ніч були 79 безпілотників, однак кількість тих, які уразили цілі в РФ, не повідомляється.