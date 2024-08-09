Масована атака на російський Липецьк: горить аеродром

Вранці у п'ятницю, 9 серпня, російські Telegram-канали Astra і Mash повідомляють і поширюють відео пожежі, яка виникла на території військового аеродрому в російському Липецьку.

Вночі влада регіону повідомляла про "масовану атаку безпілотників". Губернатор Липецької області Росії Ігор Артамонов зазначив у Telegram, що внаслідок "падіння одного безпілотника" пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. "Є порушення електропостачання", - написав він. За даними Артамонова, пошкодженню об'єкта передувала "детонація вибухонебезпечних предметів далеко від цивільної забудови".

Через детонацію на території Липецького муніципального округу запровадили режим НС. У місті та окрузі зупинили рух транспорту. За останніми даними Артамонова постраждали шестеро людей.

Під час атаки Артамонов рекомендував цивільним "укритися в ванних кімнатах" або зайти в паркінги чи підземні переходи. Також він просив мешканців Липецька не покидати місто, називаючи заклики до цього "розсилкою" Києва з метою посіяти паніку та створити небезпечну обстановку. Водночас вночі було ухвалено рішення евакуювати в Липецькому окрузі Копцеві хутори, Федорівку, Яковлівку та Тинковку. У Липецьку оголосили про готовність прийняти 4800 людей. Зранку "червоний" рівень небезпеки понизили до жовтого, проте відмінили всі масові заходи в регіоні з міркувань безпеки.

Повномасштабна війна Росії проти України

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно наносить удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними ООН, загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення, однак ці цифри можуть бути більшими. Офіційно зареєстровані 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб в країні. Кількість біженців з України сягає 6,3 мільйона в усьому світі.