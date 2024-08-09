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Масована атака на російський Липецьк: горить аеродром

Євгенія Наконечна
9 серпня 2024 р.

Місцеві Telegram-канали повідомляють і поширюють відео пожежі на території військового аеродрому в російському Липецьку. Жителів навколишніх населених пунктів евакуюють.

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Пожежа на НПЗ у Ростові на Дону, Росія (фото з архіву)
Пожежа на НПЗ у Ростові на Дону, Росія (фото з архіву)Фото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

Вранці у п'ятницю, 9 серпня, російські Telegram-канали Astra і Mash повідомляють і поширюють відео пожежі, яка виникла на території військового аеродрому в російському Липецьку.

Вночі влада регіону повідомляла про "масовану атаку безпілотників". Губернатор Липецької області Росії Ігор Артамонов зазначив у Telegram, що внаслідок "падіння одного безпілотника" пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. "Є порушення електропостачання", - написав він. За даними Артамонова, пошкодженню об'єкта передувала "детонація вибухонебезпечних предметів далеко від цивільної забудови".

Через детонацію на території Липецького муніципального округу запровадили режим НС. У місті та окрузі зупинили рух транспорту. За останніми даними Артамонова постраждали шестеро людей.

Під час атаки Артамонов рекомендував цивільним "укритися в ванних кімнатах" або зайти в паркінги чи підземні переходи. Також він просив мешканців Липецька не покидати місто, називаючи заклики до цього "розсилкою" Києва з метою посіяти паніку та створити небезпечну обстановку. Водночас вночі було ухвалено рішення евакуювати в Липецькому окрузі Копцеві хутори, Федорівку, Яковлівку та Тинковку. У Липецьку оголосили про готовність прийняти 4800 людей. Зранку "червоний" рівень небезпеки понизили до жовтого, проте відмінили всі масові заходи в регіоні з міркувань безпеки.

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