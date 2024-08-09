Кілька областей Росії відбивали вночі атаки дронів

Російське міноборони повідомляє про 75 збитих вночі безпілотників, зокрема, над Липецькою, Курською, Бєлгородською та Орловською областями, а також в окупованому РФ Криму.

У ніч на п‘ятницю, 9 серпня, в Росії заявили про перехоплення та знищення 75 дронів над кількома областями. За даними російського міністерства оборони, нібито знищено 26 безпілотників над Бєлгородською областю, 19 - над Липецькою, сім - над Курською, над Брянською, чотири - над Воронезькою, один над Орловською, п'ять - над окупованим Росією Кримом і вісім - над акваторією Чорного моря. Також російське відомство повідомляє про знищення в акваторії Чорного моря сімох безекіпажних катерів.

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У Липецькому окрузі в РФ евакуюють населення

Вночі губернатор Липецької області Росії Ігор Артамонов заявив про "масовану атаку безпілотників". У Telegram він повідомив, що внаслідок "падіння одного безпілотника" пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. "Є порушення електропостачання", - написав він. За даними Артамонова, пошкодженню об'єкта передувала "детонація вибухонебезпечних предметів далеко від цивільної забудови".

Через детонацію на території Липецького муніципального округу запровадили режим НС. У місті та окрузі зупинили рух транспорту. За останніми даними Артамонова постраждали шестеро людей.

Під час атаки Артамонов рекомендував цивільним "укритися в ванних кімнатах" або зайти в паркінги чи підземні переходи. Також він просив мешканців Липецька не покидати місто, називаючи заклики до цього "розсилкою" Києва з метою посіяти паніку та створити небезпечну обстановку. Водночас вночі було ухвалено рішення евакуювати в Липецькому окрузі Копцеві хутори, Федорівку, Яковлівку та Тинковку. У Липецьку оголосили про готовність прийняти 4800 людей.

З окупованого Криму повідомляють про вибухи біля Бельбека

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що внаслідок масованої атаки Збройних сил України за допомогою дронів горів ангар промпідприємства і постраждали два будинки.

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про те, що над акваторією міста нібито збита протикорабельна ракета "Нептун", а також уражені морські дрони. Місцеві Telegram-канали повідомляють про стрілянину і вибухи у селищі Чорноморське, а також роботу росіської ППО в районі аеродрома Бельбек.

Розважаєв також заявив про атаку надводних дронів. За його даними, нібито були знищені два безекіпажні катери. Також він повідомляв про атаку безпілотників на Севастополь.

Повномасштабна війна Росії проти України

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого 2022 року. Росія постійно наносить удари по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні, руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними ООН, загинули понад 11,1 тисячі цивільних, майже 22 тисячі отримали поранення, однак ці цифри можуть бути більшими. Офіційно зареєстровані 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб в країні. Кількість біженців з України сягає 6,3 мільйона в усьому світі.