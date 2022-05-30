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Українсько-білоруський кордон
Довжина кордону між Україною та Білоруссю становить близько 1080 кілометрів.
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Докладно
Лінії оборони України: наскільки ефективні фортифікації?
Лінії оборони України: наскільки ефективні фортифікації?
Україна екстрено розбудовує свої лінії оборони. Чи зможуть протитанкові рови і "зуби дракона" стримати російську армію?
Конфлікти
10.04.2024
10 квітня 2024 р.
10:27 хв.
Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села
Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села
Як війна змінила життя українсько-білоруського прикордоння - репортаж DW.
Суспільство
11.07.2023
11 липня 2023 р.
Навіщо Білорусі на кордоні з Україною "зуби дракона"
Навіщо Білорусі на кордоні з Україною "зуби дракона"
На Гомельщині поблизу кордону з Україною з'явилися оборонні споруди. За задумом влади, вони мають перешкодити проникненн
Конфлікти
30.05.2023
30 травня 2023 р.
Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає?
Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає?
Що думають про це військові та місцеві біля українсько-білоруського кордону - у відео DW.
Конфлікти
24.10.2022
24 жовтня 2022 р.
02:28 хв.
Наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі?
Наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі?
DW дізналася у експертів, чи можливе нове вторгнення з Білорусі, і як до цього готуються українські прикордонники.
Конфлікти
15.07.2022
15 липня 2022 р.
08:23 хв.
Що відбувається біля білорусько-українського кордону?
Що відбувається біля білорусько-українського кордону?
Чи є "Іскандери" на кордоні, навіщо у Бресті десантники проводять навчання та що хвилює жителів прикордоння Білорусі?
Конфлікти
30.05.2022
30 травня 2022 р.
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