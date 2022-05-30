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Українсько-білоруський кордон

Довжина кордону між Україною та Білоруссю становить близько 1080 кілометрів.

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Докладно

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Лінії оборони України: наскільки ефективні фортифікації?

Лінії оборони України: наскільки ефективні фортифікації?

Україна екстрено розбудовує свої лінії оборони. Чи зможуть протитанкові рови і "зуби дракона" стримати російську армію?
Конфлікти10 квітня 2024 р.10:27 хв.
Українське село Невір, що в трьох кілометрах від кордону з Білоруссю

Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села

Як живуть прикордонні з Білоруссю українські села

Як війна змінила життя українсько-білоруського прикордоння - репортаж DW.
Суспільство11 липня 2023 р.
на кордоні з Україною ставлять "зуби дракона"

Навіщо Білорусі на кордоні з Україною "зуби дракона"

Навіщо Білорусі на кордоні з Україною "зуби дракона"

На Гомельщині поблизу кордону з Україною з'явилися оборонні споруди. За задумом влади, вони мають перешкодити проникненн
Конфлікти30 травня 2023 р.
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Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає?

Загроза повторного наступу з території Білорусі зростає?

Що думають про це військові та місцеві біля українсько-білоруського кордону - у відео DW.
Конфлікти24 жовтня 2022 р.02:28 хв.
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Наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі?

Наскільки реальна загроза нового наступу з Білорусі?

DW дізналася у експертів, чи можливе нове вторгнення з Білорусі, і як до цього готуються українські прикордонники.
Конфлікти15 липня 2022 р.08:23 хв.
Що відбувається біля білорусько-українського кордону?

Що відбувається біля білорусько-українського кордону?

Що відбувається біля білорусько-українського кордону?

Чи є "Іскандери" на кордоні, навіщо у Бресті десантники проводять навчання та що хвилює жителів прикордоння Білорусі?
Конфлікти30 травня 2022 р.
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